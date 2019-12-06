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رياضة

20 لاعبا في قائمة سموحة لمواجهة العبور فى كأس مصر

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 07:16 ص
فريق سوحه
فريق سوحه
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اسلام عودة
أعلن حسام حسن المدير الفني لفريق سموحة عن اختيار ٢٠ لاعبا للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمباراة العبور فى كأس مصر المقرر لها فى الثانية ونصف غدا على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات دور الـ ٣٢ لمسابقة كأس مصر .

ضمت القائمة كلا من : عمر صلاح ، حسين تيمور ، محمد كوفى ، رجب نبيل ، أحمد أبو الفتوح ، كريم يحيى ، شريف رضا، محمد الترهونى ، أحمد حمص ، ابراهيم عبد القوى ، محمود حليمو ، ايدى إيمومو ، إسلام الفار ، إسلام جمال ، حسام حسن ، رونالدو وانجا ، محمود فهمى ، ناصر ماهر ، سلامة أحمد ، فارس مجاهد .
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