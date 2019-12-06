بملابس جلد.. شاهد أحدث ظهور لـ هيفاء وهبي على انستجرام

حرصت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، بصور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير.



وتألقت هيفاء وهبى فى الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت بهوت شورت باللون الأسود و نسقت معه سترة و جاكيت جلد من نفس اللون.



وانتعلت هيفاء وهبى حذاءً أنيقا ذا كعب عال باللون الأسود، ولم تتكلف هيفاء فى استخدام الإكسسوارت واعتمدت على البساطة.



ومن الناحية الجمالية، اعتمدت هيفاء على خصلات شعرها الأشقر المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا صاخبا مرتكزا على طلاء شفاه باللون الأحمر.





