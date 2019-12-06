الثورة العسكرية الإيرانية

سلطت التحركات الإيرانية الدولية الضوء على التحدي العسكري الإيراني، وتتواصل إيران سباق التسلح الإقليمي. في الوقت الذي تنفق فيه دول مجلس التعاون الخليجي ببذخ على المنصات المتطورة التي تبنيها الولايات المتحدة، قامت الجمهورية الإسلامية إلى التركيز أكثر على صناعاتها الأصلية رغم عقود من العقوبات والقرارات الاستراتيجية لما بعد الثورة. المقارنة المباشرة للإنفاق الدفاعي بين الدول العربية وإيران أمر صعب. في حين أن القراءة السطحية للإحصاءات العامة تُظهر أن الإنفاق السعودي والإماراتي يفوق بكثير إيران كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، سيكون من الخطأ أخذ الإحصاءات الإيرانية العامة بالقيمة الاسمية. ومع ذلك، فقد تبنت إيران ما بعد الثورة منذ فترة استراتيجيات متماثلة فى الإرهاب والتقنيات النووية لمواجهة الأعداء، سواء أكانت حقيقية أم متخيلة. تاريخيًا، تعاملت العديد من دول الشرق الأوسط مع التكنولوجيا بشك، لكن إيران كانت هي الاستثناء. في أوائل القرن العشرين، على سبيل المثال، قاوم رجال الدين السعوديون أولًا ظهور التلغراف ثم الراديو. في سبعينيات القرن العشرين، اشتكى بعض رجال الدين السعوديين من أن التلفاز كان مؤامرة من جانب الغرب لفصل الأطفال المسلمين عن الله. قام شاه ناصر الدين الإيراني (حكم من عام 1848 إلى عام 1896 برعاية خط التلغراف الخاص به في طهران بعد ما يزيد قليلًا عن عقد من الزمان وضع صموئيل مورس أول خط للمسافة الطويلة. احتضنت كل من الحكومة الإيرانية والجمهور الإيراني تقريبًا كل التكنولوجيا الجديدة لأجيال متعاقبة، على الرغم من المناخ السياسي القمعي التاريخى في إيران. نفس الديناميكية كانت صحيحة فيما يتعلق بالإنترنت. رفضت العديد من الدول العربية مبدئيًا أو سعت إلى قمع الوصول إلى شبكة الإنترنت بسبب التحفظ الثقافي والسياسى، ولكن في الشرق الأوسط، رغم تعارض إيران وإسرائيل الحاد، إلا أنه في عام 1993، أصبحت إيران ثاني دولة في الشرق الأوسط بعد إسرائيل ذات قدرة على الاتصال بالإنترنت.





نظرًا لاحتضان القيادة الإيرانية للتقنيات الحديثة، فإن أسلوبها الحكومى يعني أن نموها التكنولوجى لا يركز فقط على القدرة العسكرية، ولكن أيضًا في مراكز البحث والجامعات الإيرانية والشركات المدنية. يظهر هذا على سبيل المثال داخل الإمبراطورية الاقتصادية للحرس الثوري الإسلامي. إن أحد الدوافع الأساسية للجمهورية الإسلامية هى الرغبة العميقة لإرسال الطلاب - وخاصة أبناء نخب النظام وغيرهم من الموالين - إلى الجامعات الغربية والاستثمار بكثافة في التجسس الإلكتروني. وساعد على ذلك من ناحية أخرى وجود اتجاه مستمر داخل واشنطن للتقليل من شأن إيران. في الواقع ، كان هذا أحد الأسباب التي جعلت الجمهورية الإسلامية قادرة على الحفاظ على سرية عمليات التخصيب النووي واستمرار البحث في الأسلحة المتقدمة لفترة طويلة. أظهر البرنامج النووي الإيراني ليس فقط القدرة على تخصيب اليورانيوم وتوليد الطاقة ولكن أيضًا، وفقًا لتقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية (JCPOA)، وتطوير المفجر ومنشئ للنيوترون ، فى قول آخر، إيران استطاعت تحقيق التكنولوجيا المتقدمة القدرات المحلية.





استطاع المهندسون والعلماء الإيرانيون على تطوير أحدث التقنيات العسكرية. لقد مرت عشر سنوات، على سبيل المثال، منذ أن أطلقت إيران بنجاح أول قمر صناعي بصناعة محلية لها في المدار، وهو حدث قال الرئيس الإيراني آنذاك محمود أحمدي نجاد، إنه يثبت "النظرة الإلهية للإيرانيين تجاه العلم". في العقد الذى يليه، أطلقت وكالة الفضاء الإيرانية بنجاح أقمار صناعية أكثر؛ ومن المقرر إطلاق المزيد من الأقمار الصناعية لهذا العام. بالطبع، تكنولوجيا إطلاق الأقمار الصناعية يمكن أن توفر غطاء لأعمال الصواريخ الباليستية المتقدمة. ربما لهذا السبب طور العلماء الإيرانيون في العام الماضي جيروسكوب لزيادة الملاحة بالقصور الذاتي في الصواريخ الباليستية الإيرانية. كما شجعت الحكومة الإيرانية الاستثمار في تكنولوجيا النانو. في 31 يناير 2015، على سبيل المثال، زار المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي معرضًا لتقنية النانو، وادعى أن إيران احتلت المرتبة السابعة عالميًا في تقنية النانو، وحث على إحراز تقدم أكبر. وقال، "يجب أن تتحرك إلى الأمام ويجب ألا تتخلى عن فكرة إحراز تقدم - في هذا المجال - بشكل يومي". انضم الطلاب الإيرانيون في بوشهر لاحقًا إلى برنامج تعليمي صارم لتقنية النانو، وقد رعت الحكومة الإيرانية أولمبياد تكنولوجيا النانو التي يمكن أن يتنافس فيها الطلاب الكبار ضد بعضهم البعض. هناك الآن أحد عشر مهرجانا في تكنولوجيا النانو في طهران تهدف إلى توفير الموارد للطلاب الإيرانيين وتسهيل الشراكات بين الشركات الإيرانية والشركاء الأجانب. الحوادث الأخيرة، ليس فقط مع البحرية الأمريكية في الخليج ولكن أيضًا في سوريا واليمن والعراق، وقد سلطت الضوء أيضًا على عمل الطائرات بدون طيار الإيراني. وضعت إيران أول طائرة بدون طيار في عام 1985، أي قبل عقد أو عقدين من بدء العديد من دول المنطقة. تحتفظ IRGC اليوم بعشرات من طرازات الطائرات بدون طيار المختلفة، يعمل أحدثها ليلًا ونهارًا، ويستخدم توجيه GPS، ويبقى محمولًا لمدة 12 ساعة في المرة الواحدة.





بينما يواصل الدبلوماسيون التركيز على البرنامج النووي الإيراني، فإن الجيل التالي من التكنولوجيا العسكرية والتى تتضمن أسلحة تفوق سرعة الصوت، والروبوتات، وأنظمة الحكم الذاتي لا يوجد حتى الآن أي مؤشر علنى على أن الجمهورية الإسلامية لديها القدرة على الانخراط في أعمال تفوق سرعة الصوت. هذا بالإضافة إلى أن حلفاءها في الصين وروسيا ليسوا على استعداد للثقة في هذه البيانات الإيرانية. هناك ثلاث طرق يمكن أن تسرع بها إيران في الحصول على هذه التقنيات: التعليم الأجنبي، المساعدة العلنية من الصين وروسيا، أو التجسس. قد لا يكون من الصحيح سياسيًا مناقشة التهديدات المحتملة التي يشكلها الطلاب الإيرانيون في الجامعات الأمريكية (أو الأوروبية)، ولكن الخطر حقيقي. أكثر من نصف الطلاب الإيرانيين الذين يدرسون في الولايات المتحدة في العام الدراسي 2016-2017 ، بقليل، أكثر من نصف الطلاب الإيرانيين، على سبيل المثال، درسوا الهندسة، وحصل 12 في المائة آخرون على درجات في الرياضيات أو علوم الكمبيوتر. في حين أن سياسة إدارة ترامب الأكثر تقييدًا قد تقلل من تأشيرات الدخول للبعض، فقد يلجأ الطلاب ببساطة إلى جامعات في روسيا أو الصين أو الهند أو أوروبا بشكل أكثر تسامحًا.





وعلى الرغم من اعتزاز الزعماء الإيرانيين بالصناعات المحلية لإيران، فإن النظام لم يتردد في قبول المساعدة السرية للصواريخ النووية والصاروخية من كوريا الشمالية، ومساعدة أوسع وأكثر صراحة من روسيا والصين. طهران وبكين، على سبيل المثال، أنشأتا مراكز مشتركة لتقنية النانو في الصين وروابط نشطة بين شركات تكنولوجيا النانو الإيرانية والصينية. يبدو أن القادة الروس، على وجه الخصوص، يرغبون في تصدير التكنولوجيا إلى إيران فحسب، بل وأيضًا للسماح للعلماء الإيرانيين بتصنيعها بأنفسهم. فقط هذا العام، أخبار تسنيم، وهو منفذ تابع للحرس الثوري الإيراني، أعلن أن المهندسين الإيرانيين كانوا يسعون لتصنيع نسخة من نظام صواريخ بانتسير الروسي المضاد للطائرات داخل إيران. قد تكون الروبوتات الهدف التالي للتعاون الروسي الإيراني. في 24 يونيو 2019، زار نائب وزير الدفاع الإيراني موسكو لحضور "منتدى عسكري تقني" حضره أكثر من مائة شركة روسية وأجنبية، يعمل الكثير منها في مجال الروبوتات. ربما تكون روسيا على استعداد للمشاركة، لكن التكنولوجيا الغربية تظل المعيار الذهبي. ومن هنا يأتي دور الخداع والتجسس. التسامح الأوروبي يلعب في أيدي الإيرانيين. في عام 2008، على سبيل المثال، سعت شركة Qods Aviation المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني إلى استخدام الوسطاء الفرنسيين لشراء المكونات الألمانية لبرنامج الطائرات بدون طيار الإيراني. بعد خمس سنوات، اتهم ممثلو الادعاء الألمان مواطنًا مزدوجًا ألمانيًا إيرانيًا ورجلًا إيرانيًا بالتصدير غير القانوني لمحركات طائرات واحد وستين لاستخدامها في برنامج الطائرات بدون طيار. بالمثل، اتهمت المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا المواطن الأسترالي ديفيد ليفيك وشركته ICM Components بمخطط لتصدير الطائرات بدون طيار وغيرها من التقنيات إلى إيران. كما هناك الطائرة الإيرانية الإيرانية التي طاردها حزب الله وأسقطتها إسرائيل بعد أن اخترقت المجال الجوي بالقرب من المجمع النووي الإسرائيلي في ديمونا، صنعت بالفعل من قبل الشركة الألمانية سيمنز وبوكستيجيل وتم شراؤها من قبل شركة فيلق الحرس الثوري الإيراني. كما زعمت إيران مرارًا وتكرارًا أنها قامت بتصميم هندسي عكسي لطائرة RQ-170 الأمريكية التي تم إسقاطها على إيران في ديسمبر 2011. أما بالنسبة للتجسس الإلكتروني، فإن البيروقراطية الإلكترونية الإيرانية المتنامية موثقة جيدًا ومزودة بموارد جيدة ومتنامية.





ويبدو أن التكتيكات العسكرية الإيرانية تدمج على نحو متزايد الذكاء الاصطناعي، إن لم تكن الأنظمة الذاتية بالكامل في برامجهم. قام الحرس الثوري الإيراني مؤخرًا تفعيل "هجمات فوجي" التي تساعد فيها الذكاء الاصطناعي في تنسيق القوارب والطائرات والدبابات والطائرات بدون طيار في هجوم واسع النطاق. استخدم الحرس الثوري تكتيكات مماثلة خلال المعركة ضد الدولة الإسلامية في منطقة الفرات الشرقية. في 12 يونيو 2019 ، أعلن قائد سلاح الجو الإيراني علي رضا صباحيفارد عن نظام دفاع جوي جديد يمكنه اكتشاف الطائرات بدون طيار الشبح والتي قد تستخدم أيضًا بعض الذكاء الاصطناعي الأساسي في عملياتها. إن نجاح السلطات الإيرانية في إسقاط طائرة أمريكية بدون طيار بعد شهر واحد فقط يوحي بأن التقدم الإيراني حقيقه.



