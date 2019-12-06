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أخبار العالم

بـ 125 مليون دولار.. إسرائيل تبيع أنظمة رادار القبة الحديدية لـ التشيك

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 09:22 ص
إسرائيل تبيع أنظمة
إسرائيل تبيع أنظمة رادار القبة الحديدية لـ التشيك
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سمر صالح
أفادت وسائل إعلام عبرية بأن إسرائيل وقعت مع التشيك اتفاق يضمن بيع أنظمة رادار تستخدم في منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية، بقيمة 125 مليون دولار.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إن "الاتفاق وقع في براج، وسيتم تنفيذه بين 2021 و2023" مؤكدة أنه سيتم تثبيت الرادارات في منظومة الدفاع الجوي التشيكية التي ستستخدم منصات إطلاق الصواريخ الموجودة لدى براج، وأن الرادارات "ستكون متوائمة مع أنظمة القيادة والمراقبة التشيكية والأطلسية".

وأشار وزير الدفاع التشيكي لوبومير متنار إلى أن شراء المنظومة هو أحد "مشاريع التحديث الرئيسية" للقوات المسلحة التشيكية.

وقال، إن "الاتفاق سيساعد في إطلاق عملية إنهاء اعتماد التشيك على المعدات القديمة وفي الوقت ذاته حيازة أنظمة حديثة جرى اختبارها في المعارك، من قبل شريك استراتيجي".

وقامت شركة "رفائيل ادفانسد ديفنس سيستمز" الإسرائيلية للأنظمة الصاروخية المتقدمة بتطوير منظومة القبة الحديدية بتمويل من الولايات المتحدة ودخلت حيز الاستخدام في إسرائيل منذ 2011.
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