لميس سلامة عن حالة الجو: بحب الصيف عن الشتاء.. فيديو

قالت الإعلامية، لميس سلامة، إن البلاد تشهد حالة انخفاض ملحوظة فى درجات الحرارة، والجميع يشعر بلسعة الشتاء.



وأضافت لميس سلامة، خلال تقديمها برنامج « صباح البلد» المذاع على قناة صدي البلد، أن « الدنيا شاتت.. رجعت الشتوية .. و الكل هيلبس ملابس الشتاء ».



وأشارت لميس سلامة، إلى أن هناك أغاني كثيرة عن فصل الشتاء، والشعراء تغنوا فى هذا الفصل الجميل.



وأوضحت لميس سلامة، أن كل المطربين فى جميع دول العالم غنوا للشتاء، و الجميع ينتظر فصل الشتاء، فصل الهدوء و الرومانسية و التجمع.



وأكدت لميس سلامة، إلى أنها تحب فصل الصيف أكثر من فصل الشتاء.

