ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

لميس سلامة عن حالة الجو: بحب الصيف عن الشتاء.. فيديو

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 09:37 ص
لميس سلامة
لميس سلامة
Advertisements
البهى عمرو
قالت الإعلامية، لميس سلامة، إن البلاد تشهد حالة انخفاض ملحوظة فى درجات الحرارة، والجميع يشعر بلسعة الشتاء.

وأضافت لميس سلامة، خلال تقديمها برنامج « صباح البلد» المذاع على قناة صدي البلد، أن « الدنيا شاتت.. رجعت الشتوية .. و الكل هيلبس ملابس الشتاء ».

وأشارت لميس سلامة، إلى أن هناك أغاني كثيرة عن فصل الشتاء، والشعراء تغنوا فى هذا الفصل الجميل.

وأوضحت لميس سلامة، أن كل المطربين فى جميع دول العالم غنوا للشتاء، و الجميع ينتظر فصل الشتاء، فصل الهدوء و الرومانسية و التجمع.

وأكدت لميس سلامة، إلى أنها تحب فصل الصيف أكثر من فصل الشتاء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

توقعات بارتفاع الأسعار .. الفلاحين تحذر من الزيادة بسبب عوامل طارئة.. الزراعيين تنفى.. وتوقعات باستمرارها خلال فصل الشتاء

الأرصاد: الطقس مستقر وننصح بارتداء الملابس الخريفية ..فيديو

لميس سلامة لـ رامي جمال: بحبك جدا وحافظة كل أغانيك صم.. فيديو

موجز السيارات.. التجار يكشفون موعد انخفاض الأسعار والوقت المناسب للشراء.. خطورة تعطيل الثرموستات في الشتاء

الأرصاد تحذر من الشبورة وتنصح بارتداء ملابس شتوية.. فيديو

لميس سلامة تستعرض أبرز ما يقدمه منتدى شباب العالم هذا العام.. فيديو

ترشيحاتنا

موعد مباراة الأهلي أمام الهلال السوداني والقنوات الناقلة

الأرصاد: الطقس يميل إلى الدفء على أغلب الأنحاء .. فيديو

أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر اليوم الجمعة 6 -12- 2019.. فيديو

موزة سعرها 2 مليون جنيه.. تثير ضجة حول العالم| تفاصيل القصة

الوقاية من السرطان والتهاب المفاصل أبرزها.. 8 فوائد غير متوقعة للشاي الأخضر

عرض محدود .. اشتري Samsung Galaxy S8 Plus جديد بـ 3900 جنيه فقط

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس جلد.. شاهد أحدث ظهور لـ هيفاء وهبي على انستجرام

مين أحلى.. 20 صورة تكشف جمال هنا الزاهد و شقيقتها.. صور

بالشيفون المطرز ..دومينيك حوراني تشعل انستجرام