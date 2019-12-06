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أخبار العالم

بكل تفاؤل.. ماذا قالت الإمارات عن قمة الرياض القادمة

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 09:38 ص
خادم الحرمين
خادم الحرمين
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سعيد العربي
أكدت الإمارات التزامها بالتكتل الخليجي المؤسسي، انطلاقًا من عمق رؤيتها الحريصة على استقرار المنطقة وازدهارها مشيرة إلى أنها تتطلع إلى القمة الخليجية، التي تستضيفها الرياض، الثلاثاء المقبل، بكل تفاؤل وأمل.

وقال الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، عبر حسابه في «تويتر»: «نتطلع إلى قمة الرياض بكل تفاؤل وأمل، فهي القمة التي تستمد أهميتها من ما يحمله الموقع والمكان من وزن وثقل استراتيجي ونحن إيماننا بدور المملكة العربية السعودية الشقيقة الخليجي والعربي راسخ، ومعه التزامنا الوطيد بنجاح مسيرة مجلس التعاون في زمن التشتت والقلق».

وتابع في تغريدة لاحقة: «التزام دولة الإمارات بالتكتل الخليجي المؤسسي في عمق رؤيتها الحريصة على استقرار المنطقة وازدهارها، وقيادة خادم الحرمين الشريفين لهذا الركب المبارك خير عهد وضمان لنجاح واستمرار المسيرة المباركة التي تجمعنا قادة وشعوبًا».
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