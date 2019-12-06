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أخبار العالم

إسرائيل تجرى تجربة صاروخية جديدة .. فيديو

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 09:46 ص
صدى البلد
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عرفة البنداري
أجرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، الجمعة، تجربة لإطلاق نظام دفع صاروخي من من قاعدة عسكرية في وسط إسرائيل.

وقال موقع "والا" الإسرائيلي إن التجربة الصاروخية كانت مخططة سلفا، وتم تنفيذها وفقا لما مخطط له، بحسب وزارة الدفاع الإسرائيلية.

ولفت موقع "والا" إلى أن إسرائيل تجري كل عام تجربة صاروخية، ونقل الموقع عن تقارير أجنبية قولها إن الصاروخ يبلغ مداه آلاف الكيلومترات وله القدرة على حمل رؤوس نووية.

وأرجع الموقع إجراء تجربة صاروخية كل عام إلى عملية فحص التحسينات التي يتم ادخالها على نوعيات الصواريخ وجودتها.
وتأتي التجربة الصاروخية على خلفية التوتر السائد في منطقة الشرق الأوسط، والتهديدات الإيرانية والتي تمثلت خلال الفترة الماضية في التقارير الأمريكية حول زيادة الترسانة الصاروحية الإيرانية، وزيادة الصواريخ قصيرة المدى الموجودة في العراق.



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