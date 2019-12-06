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منوعات

دمار لا نهائي.. كويكبات ضخمة تضرب الأرض في هذا الموعد

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 09:50 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
وسط مخاوف شديدة والتحذيرات يستقبل كوكب الأرض خلال الفترة المقبلة "كويكبات"عملاقة، حيث يتجه اثنان من الكويكبات تجاه الأرض ومن المحتمل أن يكون لها تأثير مدمر على البشرية.

أعلنت وكالة "ناسا" الأمريكية للفضاء، أن كوكب الأرض سيقترب منه كويكبات ضخمة أطلقوا عليها "كويكبات عيد الميلاد" في 20 ديسمبر المقبل، بحسب ما نشرت صحيفة "ذا مترو" البريطانية.

وأشارت الوكالة إلى أنهم نوعين من الكويكبات، أول كويكب وهو 216258 2006 WH1 ، وتصل سرعته إلى 600 متر، وبناءًا على ذلك فهو قادر على تدمير مدينة بأكملها، وسيكون على بعد 3.7 مليون ميل من كوكبنا ، تبدو مسافة ضخمة ولكنها صغيرة جدًا من الناحية الكونية.

والكويكب الثاني وهو "2000 CH59"، وحجمه بحجم الأول، ومماثل في السرعة، ومن المخاوف التي تثير ذعر العلماء هو التأثير الناجم عن هذه الضربة القوية، فهم يعتقدون أنها ستدمر مدن كاملة وتتسبب في مقتل الملايين والأحياء سيدخلون حربًا من أجل البقاء في العالم بعدما تحل الكارثة.

وقال الباحثون إن هذه الكويكبات تشكلت عندما تحطم نيزك عرضه 15 مترا يزن حوالي 14 ألف طن على الأرض بسرعة 17 كيلومترا في الثانية.
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