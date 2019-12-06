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استئناف مظاهرات مسيرات العودة على حدود غزة

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 09:56 ص
استئناف مظاهرات مسيرات
استئناف مظاهرات مسيرات العودة على حدود غزة
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سمر صالح
تستأنف اليوم الجمعة مسيرات العودة وكسر الحصار على حدود قطاع غزة.

وأعلنت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار استئناف المسيرات على حدود غزة الجمعة القادمة بعد توقف لثلاثة أسابيع، داعية جماهير الشعب الفلسطيني للمشاركة والواسعة في الجمعة القادمة، جمعة (المسيرة مستمرة).

كما دعت جماهير الشعب الفلسطيني المشاركين في المسيرات إلى تفويت الفرصة على الاحتلال، محذرة الاحتلال من أية محاولات لاستهداف المسيرة.

وجددت الهيئة تأكيدها استمرار مسيرات العودة بطابعها الشعبي وأدواتها السلمية، باعتبارها محطة كفاحية من محطات النضال الفلسطيني المتواصل حتى تحقيق الانتصار برحيل الاحتلال.

وكانت الهيئة اعلنت توقف المسيرات لثلاث اسابيع في ظل ما اسمته تفويت الفرصة على الاحتلال لقتل المشاركين في المسيرات.
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