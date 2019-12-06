ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

إنتر ميلان يصطدم بـ روما في مواجهة قوية بـ الدوري الإيطالي

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 09:55 ص
فريق إنتر ميلان
فريق إنتر ميلان
Advertisements
محمد السعيد
يستضيف فريق إنتر ميلان، نظيره روما، اليوم، الجمعة، في تمام العاشرة إلا ربع مساء، على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات الجولة الـ 15، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويسعى فريق إنتر ميلان لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لتأمين صدارته لجدول ترتيب الكالتشيو، وتوسيع فارق النقاط مؤقتا مع يوفنتوس صاحب المركز الثاني.

على الجانب الآخر يطمح روما في خطف الثلاث نقاط من الأفاعي، للدخول في المربع الذهبي.

وكان إنتر ميلان فاز على سبال بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية، بينما تفوق روما على فيرونا بنتيجة 3- 1.

ويحتل إنتر ميلان صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 37 نقطة، بينما يتواجد روما في المركز الخامس بـ 28 نقطة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بث مباشر.. مباراة إنتر ميلان وهيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي

بث مباشر.. مباراة يوفنتوس وميلان في الدوري الإيطالي

بدون رونالدو.. يوفنتوس ضيفا ثقيلا على أتالانتا بالدوري الإيطالي

شوط أول سلبي بين يوفنتوس وأتالانتا في الدوري الإيطالي

ذئاب روما تسعى لافتراس بريشيا بالدوري الإيطالي

شوط أول سلبي بين روما وبريشيا في الدوري الإيطالي

ترشيحاتنا

أسعار الذهب اليوم الجمعة 6 -12- 2019 .. فيديو

مين أحلى.. 20 صورة تكشف جمال هنا الزاهد و شقيقتها.. صور

توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 6/12/2019 مهنيا وعاطفيا وصحيا

الشتاء وصل ..الأرصاد: طقس سيئ طوال أيام الأسبوع وتوقعات بسقوط أمطار بداية من الأحد

لميس سلامة عن حالة الجو: بحب الصيف عن الشتاء.. فيديو

طارق سليمان: أنصح نجلي ومصطفى شوبير بالرحيل عن الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس جلد.. شاهد أحدث ظهور لـ هيفاء وهبي على انستجرام

مين أحلى.. 20 صورة تكشف جمال هنا الزاهد و شقيقتها.. صور

بالشيفون المطرز ..دومينيك حوراني تشعل انستجرام