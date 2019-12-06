إنتر ميلان يصطدم بـ روما في مواجهة قوية بـ الدوري الإيطالي

يستضيف فريق إنتر ميلان، نظيره روما، اليوم، الجمعة، في تمام العاشرة إلا ربع مساء، على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات الجولة الـ 15، من مسابقة الدوري الإنجليزي.



ويسعى فريق إنتر ميلان لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لتأمين صدارته لجدول ترتيب الكالتشيو، وتوسيع فارق النقاط مؤقتا مع يوفنتوس صاحب المركز الثاني.



على الجانب الآخر يطمح روما في خطف الثلاث نقاط من الأفاعي، للدخول في المربع الذهبي.



وكان إنتر ميلان فاز على سبال بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية، بينما تفوق روما على فيرونا بنتيجة 3- 1.



ويحتل إنتر ميلان صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 37 نقطة، بينما يتواجد روما في المركز الخامس بـ 28 نقطة.