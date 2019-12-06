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أخبار العالم

شاهد.. جمعة الثبات والصمود من الحرم الإبراهيمي

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 10:01 ص
جمعة الثبات والصمود
جمعة الثبات والصمود من الحرم الابراهيمي
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سمر صالح
أدى آلاف من الفلسطينيين صلاة الفجر اليوم الجمعة، في الحرم الابراهيمي بمدينة الخليل، وقد توافدت جموع المصلين من كافة مناطق محافظة والمحافظات الاخرى.

وقال مفتي الخليل الشيخ ماهر مسوده" انا اشعر بسرور غامر بهذا اليوم، واتمنى بان يستمر هذا التوجه دائما للحرم الابراهيمي، والخليل ستبقى محمية بأهلها".

وعبر مدير الحرم الابراهيمي الشيخ حفظي ابو اسنينة عن سعادته لرؤية الكم الهائل من الوافدين لصلاة الفجر في الحرم، وقال:" هذا المسجد هو مسجد اسلامي خالص، ومقام الانبياء، لا بد من المرابطة في هذا المكان وتفويت الفرصة على المحتل الءي ييعى جاهدا لجعله لقمة للمستوطنين".

وعلى جنبات ومداخل الشوارع المؤدية للحرم انتشر العشرات من المتطوعين، بهدف مساعدة القادمين للصلاة وتخفيف الأزمات.

وكان بضمنهم متطوعي جمعية الهلال الاحمر، حيت انتشر نحو ٨٠ متطوع.


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