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رياضة

أتليتكو مدريد في ضيافة فياريال بـ الدوري الإسباني

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 11:23 ص
محمد السعيد
يحل فريق أتليتكو مدريد ضيفا ثقيلا على نظيره فياريال، اليوم، الجمعة، في تمام العاشرة مساء، ضمن منافسات الجولة الـ 15، من مسابقة الدوري الإسباني.

ويسعى أتلتيكو مدريد لمصالحة جماهيره بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بعد الهزيمة أمام برشلونة بهدف دون رد، في الجولة الماضية.

على الجانب الآخر يطمح فياريال في خطف الثلاث نقاط على أرضه ووسط، جماهيره للابتعاد عن مراكز الهبوط، والتقدم إلى منتصف الجدول.

ويحتل أتليتكو مدريد المركز السادس في جدول ترتيب الدروي الإسباني بـ 25 نقطة، بينما يتواجد فياريال في المركز الـ 13، بـ 18 نقطة.

يذكر أن برشلونة يحتل صدارة الليجا بـ 31 نقطة، بفارق الأهداف عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.
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