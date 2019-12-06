ً#الشعب_القطري يتصدر تويتر بعد إقصاء المنتخب السعودي لـ قطر في خليجي 24

تصدر هاشتاج #الشعب_القطري على موقع التدوينات القصير تويتر وذلك بعد أن أقصى المنتخب السعودي نظيره القطري في دوري خليجي 24 أمس.





وجاءت أهم التغريدات

مشكلتنا ليست مع #الشعب_القطري بل مع الحكومة القطرية وما تقوم به من زعزعة لأمن مملكتنا الحبيبة.





مهما حصل وسيحصل كلنا يعلم أن إعلام نظام قطر لا يمثل الشعب_القطري ومنتخب نظام الدوحة يمثل النظام لا شعبنا العربي في قطر.

وحقق المنتخب السعودي الفوز على نظيره القطري، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت، الخميس، ليتأهل إلى نهائي كأس الخليج ويضرب موعدًا مع البحرين.



