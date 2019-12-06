التنمية المحلية تنظم ورشة عمل للمحافظين الجدد..غدا

تنظم وزارة التنمية المحلية، غدا السبت، ورشة عمل للمحافظين الجدد، تحت إشراف اللواء محمد شعراوي وزير التنمية المحلية، وتستمر على مدار يومين، بمشاركة عدد من الوزراء وعدد من خبراء الإدارة.





وصرح اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بأن الورشة ستتناول المهام الأساسية للوزارة ومهام عمل المحافظ والأطر القانونية والسياسات المنظمة لمهام المحافظين ودورهم في تعزيز استراتيجية بناء الإنسان المصري من خلال الاهتمام بملفات التعليم والصحة والإصلاح الإداري.





يأتي ذلك ضوء تكليفات السيد رئيس الجمهورية للمحافظين وعلى رأسها خدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم واستغلال المزايا النسبية للمحافظات وتعظيم مواردها الذاتية والمتابعة الميدانية والتفاعل المستمر مع المواطنين للتعرف علي مشكلاتهم عن قرب وإيجاد حلول مبتكرة وغير تقليدية لها ومكافحة الفساد.





وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه سيتم استعراض رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 والخطط الاستثمارية للمحافظات للعام المالي الحالي وآليات دعم خطط الاستثمار وخريطة المناطق الصناعية ودعم المناطق اللوجستية وتطوير المنافذ والأسواق والتوسع فيها لتوفير السلع للمواطنين في القري والمدن بأقل الأسعار.





وأوضح شعراوي أنه سيتم استعراض موازنة المحليات وجهود إزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة وتقنين أوضاع المخالفين وقانون التصالح ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والتعاون مع نواب البرلمان لدعم خطط التنمية في المحافظات.



