نتيجة خطأ طبي.. الطفلة ندى تفقد سمعها.. فيديو

وجه أب معاق رسالة عبر موقع خدمات صدى البلد للمسؤولين يطلب فيها مساعدته، من كثرة ما يمر به من فقدان سمع ابنته وانقطاع معاشه وطرده من منزله وبيته هو وأسرته فى الشارع.



قال عادل بخيت والد الطفلة ندى إنها مصابة بعدم السمع نتيجة عملية خاطئة على نفقة الدولة، حيث يحكى أنه تقدم بجواب لعلاج ندى على نفقة الدولة والمفترض أن يكون هناك اهتمام بعد العملية ولكن الدكتور سافر بعد العملية دون أن يتابع مع ندى مما أصابها بفقدان السمع تماما.



وأضاف أنه قام برفع قضية على الدكتور وتساوم معه بالتنازل عن القضية مقابل أن يقوم بعملية أخرى له وبعد قيامه بالعملية قام برميهم فى الشارع دون خياطة رأس ندى مما أدى كل ذلك إلى فقدانها للسمع مع جراحة كبيرة فى الرأس فهى مع كبر سنها لا تستطيع الكلام أو السمع.



وتابع الأب أنه مولود بإعاقة في يده وكان لديه معاش ٤٠٠ جنيه من الدولة ولكن مع شرائه لسيارة المعاقين للعمل عليها قامت الحكومة بقطع معاشه ومع ضغط مسئوليات الحياة عليه وتعب وعمليات ابنته اضطر لبيع السيارة لدفع ثمن العملية ولكن دون عودة لمعاشه بالرغم من بيعه للسيارة.



يوضح باكيا أنه بالإضافة إلى كل ذلك يفقد منزله أيضا ويبيت فى الشارع أحيانا وعند جيرانه أحيانا أخرى فالبيت أصبح آيلا للسقوط ويحتاج إلى تنكيس فهو يحتوى على ٨ أسر، حيث إن الوحدة المحلية قالت إنهم سيقومون بإرسال خبير وإذا احتاج المنزل إلى تنكيس سيقومون بتنكيسه وإذا لم يحتج سيقومون بتعويضهم بشقق أخرى ولكنهم وضعوا قفلا على المنزل دون النظر إلى الأسر التى تبيت فى الشارع.



ينهى كلامه راجيا الدولة بحل مشاكله وهى علاج ابنته وإدخالها مدرسة تخاطب واسترجاع معاشه فهو معاق ولا يملك مصدر رزق، أو تعويضه بكشك ليكون مصدر رزق له وإيجاد حل لمنزله.



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