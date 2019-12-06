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رياضة

الترسانة ضيفا على إنبي في بطولة كأس مصر

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 11:27 ص
انبي
انبي
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عبدالله هشام
يحل فريق كرة القدم الأول بنادي الترسانة ضيفا على منافسه إنبي اليوم في تمام الساعة الخامسة مساء على ملعب بترو سبورت ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر .

ويسعى فريق الترسانة تحت قيادة فنية جديدة لمحمد صلاح لمواصلة المشوار القوي في بطولة كأس مصر وعودة الشواكيش لمنصات التتويج بعد غياب طويل .

علي جانب آخر يسعى فريق انبي للعودة للانتصارات بعد الفوز الأخير أمام أسوان بالدوري .

وشهدت بطولة كأس مصر مفاجأة وحيدة بتأهل فريق أبوقير للأسمدة أحد أندية دوري القسم الثاني بعد الفوز علي الانتاج الحربي بضربات الترجيح عقب انتهاء الوقت الاصلي بالتعادل .
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