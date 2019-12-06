معاهدة دفاع مشترك بين إسرائيل وأمريكا | تفاصيل

كشف رئيس الحكومة الانتقالية الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، رئيس حزب "الليكود"، عن سبب آخر لرغبته بأن يكون الأول في رئاسة حكومة الوحدة الوطنية الإسرائيلية المنشودة، والقائمة على التناوب على رئاستها، بينه وبين بيني جانتس، رئيس تحالف "كاحوال لافان".





وكان نتنياهو قد قال سابقا إنه يرغب بذلك طمعا بإقناع الإدارة الأمريكية، بجدوى فرض بلاده سيادتها على غور الأردن في الضفة الغربية.





وقال نتنياهو على هامش زيارته إلى العاصمة البرتغالية "أريد أن أكون رئيس حكومة في إسرائيل في الست أشهر الوشيكة، قبل حلول فترة التشقق في الولايات المتحدة، على ضوء الانتخابات الأمريكية"، مضيفا "أريد أن أستغل وجود دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، لكي أبرم معه معاهدة دفاع مشترك، لأنني وحدي من يستطيع فعل ذلك معه".





ونفى نتنياهو اتهامات المعارضة الإسرائيلية له، بالسفر إلى لشبونة لـ"لإشغال الرأي العام الإسرائيلي بها إعلاميا"، فقال "عقدت اجتماعا مهما مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ناقشنا 12 قضية، وهناك عدد غير قليل منها مرتبط بإيران، إضافة إلى معاهدة الدفاع المُشترك"، وضم غور الأردن إلى إسرائيل.





ويعارض قطاع كبير في إسرائيل فكرة معاهدة الدفاع المُشترك مع أمريكا، بدعوى أنها "تقوّض حرية عمل الجيش الإسرائيلي".





وأوضح نتنياهو "سنبرم المعاهدة بالتعاون الكامل مع الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن، ليتم الحفاظ على حرية التصرف لإسرائيل".



