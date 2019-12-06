القوى العاملة: بدء تقييم مشروعات أول ملتقى لريادة الأعمال بالإسماعيلية

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أنه يجري حاليا التجهيز لعقد الملتقى الأول للمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال بمديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، في منتصف ديسمبر الجاري، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.





وقال الوزير: إن المديرية انتهت من قبول أفكار الشباب الذين لديهم طموحات لبداية مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر في جميع المجالات، مشيرا إلى أن اللجنة المشكلة من وكيلي الوزارة بمديريتي القوى العاملة والتربية والتعليم وعدد من الأساتذة والمختصين بجامعة قناة السويس، والتعليم الفني، ومدير الائتمان ببنك مصر، ومدير مشروعك بدأت في تقييم النماذج المقدمة من الطلبة والخريجين لأفكار المشروعات، وتستمر يومين، وذلك تمهيدا للبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمويلها وانطلاقها خلال الملتقى.





وأكد الوزير، أهمية فتح السبل والآفاق للشباب نحو ريادة الأعمال، واقتحام سوق العمل بجدية، مشيرا إلى أن هذه المشروعات سوف تسهم في نقل الشباب نقلة نوعية، وتساعد في تطوير الاقتصاد المصري، وزيادة حجم الإنتاج، مشددا على أن الوزارة لا تدخر أي جهد في توفير وتذليل كافة الصعاب للشباب كي نسهم جميعًا في تقدم وازدهار الاقتصاد المصري، والمساهمة الفاعلة في تقليل نسب البطالة.





وأوضح أن ذلك يأتي في إطار المبادرة الوطنية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير "حياة كريمة" وفرص عمل لائقة للشباب وللفئات المجتمعية الأكثر احتياجا.





وفي نفس السياق أشار ياسر سعيد مدير المديرية إلى أن الملتقى الأول للمشروعات الصغيرة المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري تحت شعار "من فكرة إلى شركة" يتم بالتعاون المشترك بين جامعة قناة السويس ومديريتي القوي العاملة والتربية والتعليم بالإسماعيلية والمشروع القومي للتنمية المحلية "مشروعك"، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.





وأوضح ياسر سعيد أنه قبيل عملية التقييم يتم عرض برنامج يستمر -أيضا- لمدة يومين يتناول مفهوم ريادة الأعمال بمحاضرات للدكتور محمد الباز الأستاذ بكلية تجارة بالجامعة قسم إدارة الأعمال، يتناول فيها دراسة العملية الحيوية وراء خلق وبناء شركة ريادية ناشئة ومتابعة دورة حياتها من مجرد فكرةٍ حتى تصل إلى شركة، فضلا عن مهارات ريادة الأعمال ومصادر الأفكار، وكيفية تقييمها، وبعض النماذج للأعمال المبتكرة، وكيفية تصميم نموذج العمل الخاص بالمشروع.





وقد تناولت محاور محاضرة اليوم الأول ثلاثة أفكارٍ رئيسيةٍ تعتبر الأساس الصلب الذي تُبنى عليه المشاريع الريادية بأنواعها، الفكرة الأولى تتمثل في: التفكير في حل مشكلةٍ قائمة في السوق، والفكرة الثانية في: انتهاز فرصة واحتياج السوق، والفكرة الثالثة: عبارة عن خلق شركة ناشئة لتقديم منتج أو خدمة لها صداها ووقعها الإيجابي في المجتمع تبعًا لعدة عوامل أهمها حل مشكلة أو تلبية حاجة واضحة.





كذلك رحلة رائد الأعمال، التي تبدأ مع بناء مشروعه الناشئ في التعرّف على كيفية التخطيط لمنتجه وتقييم الأفكار التي يقوم عليها هذا المنتج، ومعرفة حجم سوقه ودراسة عملائه المستهدفين وإدارة شركته الناشئة بكفاءة لتحقيق النمو المنشود ومعرفة كيفية تجنب المخاطر التي قد تواجهه في أثناء بناء المشروع أو بعد إطلاقه.



