أزمه بين نقابه مهندسين بالغربيه ومسؤولي المركز تكنولوجي بحي ثان طنطا ..صور

شهدت مدينه طنطا بمحافظه الغربيه نشوب ازمه حقيقيه بين اعضاء نقابه المهندسين ومسؤولي حي ثان طنطا نتيجه تقدم المهندسين بشكاوي الي نقابة المهندسين بالغربية ومحافظ الغربية ضد رئيس حي ثان طنطا بعد تشغيل المركز التكنولوجي بالحي من خلال منظومة الشباك الواحد لانهاء كافة التراخيص والملفات التي يتقدم بها الجمهور.





ووصف بعض المهندسين في شكواهم المقدمة ضد رئيس الحي انه تعطيل للعمل وزيادة في الروتين الاداري وبطء شديد في استخراج تراخيص بناء العقارات وانتظارهم في طابور لتقديم ملفاتهم مما يعود عليهم بأضرار كبيرة علي حد وصفهم مطالبين بتعديل العمل بالمركز التكنولوجي بطنطا.



في المقابل اكد الدكتور محمود عيسي رئيس حي ثان طنطا انه لايخشي الا الله وانه تم تشغيل المركز التكنولوجي بطنطا لانهاء مصالح المواطنين في اسرع وقت وللقضاء علي اي ابواب خلفية للفساد مشيرا الي ان بعض المهندسين الذين تقدموا بشكاوي ضده الي محافظ الغربية ونقابة المهندسين الفرعية بالغربية يريدون التردد علي جميع المكاتب بالحي لانهاء ملفاتهم وتراخيصهم كما كان هو المعتاد وهو الامر الذي يعطل عمل وفكرة المركز التكنولوجي بالحي ويعد بابا للفساد والمخالفات في استصدار التراخيص.



كما أوضح انه للاسف تم استغلال بعض الصفحات علي الفيس بوك بطنطا لتشويه سمعة المركز التكنولوجي بالحي والعاملين به بدعوي وجود طوابير امام الشباك الواحد وتدخينهم للسجائر مما يثير غضب المترددين عليه وهو الامر الذي يخالف الحقيقة تماما .



وأشار ان نقابة المهندسين بالغربية برئاسة المهندس عادل عطية نقيب المهندسين بالغربية تواصل معه بخصوص ذلك وقام وفد من نقابة المهندسين بتفقد المركز التكنولوجي بطنطا ومنظومة الشباك الواحد لانهاء ملفات التراخيص وأي معاملات للمواطنين مع الحي .



وجدير بالذكر أنه من المراقب زياره الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الي المركز التكنولوجي بحي ثان طنطا لتفقده وتفقد العمل به تمهيدا لافتتاحه رسميا