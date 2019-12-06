بدون وصلات.. هواتف آيفون لا سلكية .. قريبًا

تواصل شركة أبل والقائمون على هواتف الأيفون تقديم المفاجآت لعملائهم من مستخدمى الأيفون، ففي مفاجأة كبيرة، ذكر مينج كو محلل موقع أبل إنسايدر أن الشركة ستعتمد على الوصلات اللاسلكية.



وقال كو حسب موقع The Verge"" التقنى أن هواتف أيفون في السنتين القادمتين أى خلال عام 2021 ستصدر هواتفها بدون وصلات Lightning للأيفون، وكذلك لن تعتمد على موصلات USB-C، وستستبدل أيفون الموصلات الخاصة بها وستعتمد بدلا من ذلك على الوصلات اللاسلكية،التى ستصل إلى الاعتماد على نظام لاسلكى كامل.



وسيكون التغيير كبيرا بالنسبة لهواتف أيفون ومستخدمى أبل الذين كانوا يعتمدون طول الوقت على موصلات أبل منذ ظهورها في iPhone 5 في عام 2013.



وبدأت أبل في تقليل الاعتماد على الموصلات في الأجهزة الحديثة لها، حيث ستقوم بمواصلة هذا الأمر حتى تحقيق نظام لاسلكى تماما، ويضيف كو أن هواتف الأيفون القادمة لعام 2020 لن تشمل ذلك النظام، وإنما سيتم تطبيقها بشكل كامل في الهواتف الصادرة في عام 2021.



وسيؤثر هذا الأمر بالطبع على كل الشركات التى تصنع الكماليات والهواتف بما فيها سماعات الأذن والرأس والوصلات الخارجية والشواحن، وتنبأ كو بأن هواتف الأيفون الجديدة ستكون بتقنية OLED وستحتوى على تفنية 5G .



كما أن هواتف أيفون لعام 2020 ستحتوى على هذه الخاصية وستحتوى أيضا على نظام الكاميرا الثلاثية والتى ستحتوى على خاصية جديدة بتكنولوجيا ToF والتى تعالج طول المسافة التى تكون بين الكاميرا والشئ المراد تصويره، وستأتى االكاميرات لهواتف الأيفون الصادرة في 2020 باتساع 6.1 و6.7 بوصة وستكون هذه الكاميرات بدائل ل iPhone 11 Pro and iPhone 11 Pro Max.



و ستحتوى هواتف أيفون 12 للعام القادم على كاميرا مزدوجة وستكون بحجمين 6.1 و 5.4 بوصة وستكون مشابهة للموجودة في أيفون 11.

