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رياضة

شاهد .. أحدث ظهور لـ محمد بركات وعائلته

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 01:11 م
صدى البلد
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منار نور
شارك محمد بركات، لاعب الأهلى ومنتخب مصر السابق، صورة جديدة، على حسابه الشخصى بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهر محمد بركات في الصورة برفقة زوجته وأولاده الـ3 والتي نالت إعجاب متابعيه.

ويعد محمد بركات واحدًا من أبرز نجوم القلعة الحمراء منذ انضمامه للنادي الأهلي في موسم 2004/ 2005، حيث التحق بالجيل الذهبي تحت قيادة البرتغالي مانويل جوزيه.

وسطر ملك الحركات، كما تلقبه الجماهير المصرية، التاريخ داخل جدران النادي الأهلي، وتوج بالدوري مع الفريق الأحمر 7 مرات، وكأس مصر مرتين، وكأس السوبر المصري 6 مرات، ودوري أبطال أفريقيا 5 مرات.
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