طعامة مالهاش حل.. حلا شيحة تتصدر غلاف مجلة فوج بـ الأحمر

نشرت الفنانة حلا شيحة صورة لها عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.



وكانت الصورة عبارة عن غلاف لصالح مجلة "فوج" العربية، وظهرت بها الفنانة حلا شيحة برفقة الفنانة اللبنانية نور.



وعلقت حلا قائلة:" شكرا مجلة فوج العربية من أجل هذه الصورة البراقة بصحبة الممثلة المذهلة نور.. والتقطت الصورة الموهوبة أمينة زاهر".



وتفاعل عدد كبير من محبي الفنانة حلا مع الصورة وجاءت بعض تعليقاتهم كالتالي:"الجمال العربي في صورة"_،"١٠ سنين ورجعتي اقوى، مثل لكل من يقول انا تأخرت"_،"انتى عسل"_،"طعامة مالهاش حل"_،"قمرات، سكريات، عسليات.



ويذكر أن الفنانة حلا شيحة كانت غائبة عن الساحة الفنية ثم عادت مرة أخرى،وكان أحدث أعمالها مسلسل "زلزال" بطولة الفنان محمد رمضان وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إبراهيم فخر.



