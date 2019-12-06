شباب الأهلي يواجه أصحاب الجياد اليوم في دوري اليد

يخوض فريق الشباب لكرة اليد مواليد 2000 بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الجمعة عندما يستضيف فريق أصحاب الجياد، في إطار منافسات بطولة الدوري.



ومن المقرر أن تنطلق المباراة الساعة الثانية ظهرا على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة.



ويسعى الأهلي للفوز بالمباراة ومواصلة عروضه القوية بالبطولة، خاصة بعد فوزه بنتيجة كبيرة على الفيوم في مباراته الماضية 40- 20.



وأكد محمد يحيى مدرب الأهلي جاهزية جميع اللاعبين للمباراة، ورغبتهم القوية في تقديم أفضل ما يمكن خلال المواجهات المقبلة.



