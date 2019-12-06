جامعة القاهرة في أسبوع .. الخشت يستقبل سفير الاتحاد الأوروبي لبحث التعاون المشترك.. ويكرم طلاب كلية علوم الفائزين بالمركز الثالث على مستوى العالم في مسابقة IGEM

الخشت:

*توافد كبير على قافلة جامعة القاهرة الطبية بحلايب وشلاتين

* طلاب كلية علوم قدموا نموذجًا للشباب المصري الواعي القادر على المساهمة في إيجاد حل للمشكلات المجتمعية

*تدشين مركز يكون حاضنة للإبداع وبرامج محددة لتنمية قدرات الموهوبين



انطلقت أمس، القافلة الطبية الشاملة لجامعة القاهرة، بمناطق حلايب وشلاتين وأبو رماد بمحافظة البحر الأحمر، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة وبالتعاون مع مؤسسة مصر الخير والبنك الأهلي المصري.



وتوافدت أعداد كبيرة من المواطنين على القافلة الشاملة، حيث تم إجراء الكشف الطبي على 940 حالة في اليوم الأول، وتقديم العلاج بالمجان، بالإضافة إلى تحويل الحالات الحرجة إلى مستشفيات جامعة القاهرة، كما تم توزيع المواد الغذائية والبطاطين والمستلزمات المدرسية، على الأسر الأكثر احتياجًا.



وتضم القافلة الطبية الشاملة لجامعة القاهرة 49 أستاذًا من مختلف التخصصات الطبية من باطنة، وصدرية، وأوعية دموية، وعظام، وجلدية، وأنف وأذن، ومسالك بولية، وأطفال التخدير، والأورام وطب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض والصيدلة، بالإضافة إلى أساتذة في الطب البيطري ورياض الأطفال والزراعة والآثار.



وكان الدكتور الخشت، وجه بإطلاق قوافل طبية في المناطق الأكثر احتياجًا بمحافظات مصر، موضحًا أن القوافل الطبية والخدمية التي تنظمها الجامعة لمختلف المحافظات والمدن والقرى الأكثر احتياجًا تأتي انطلاقًا من دورها ومسؤوليتها تجاه المجتمع، وبهدف خدمة البسطاء والمحتاجين من المرضى.



جدير بالذكر أن جامعة القاهرة كانت قد أطلقت خلال شهري أكتوبر ونوفمبر عدة قوافل طبية وخدمية ناجحة في كفر حكيم وقرية نكلا بمحافظة الجيزة.



كما كرم الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، فريق طلاب كلية العلوم الذين مثلوا الجامعة في مسابقة IGEM العالمية في مجال الهندسة الوراثية والأحياء التركيبية، التي أقيمت في ولاية بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية، وفازوا بالمركز الثالث على مستوى العالم بمشروع استخدام البكتيريا والكائنات الدقيقة الآمنة في تحلية المياه.



وأشاد رئيس الجامعة، بمدى قدرة طلاب الجامعة على المنافسة العالمية بعد الإعداد الجيد لهم، وتطرقهم لإيجاد حلول مبتكرة وفعالة لخدمة القضايا القومية وتسخير المهارات العلمية والعملية لحل المشكلات المجتمعية، مؤكدًا دعمه الكامل لكل الفرق الطلابية بالجامعة للمشاركة في المسابقات الدولية وذلك بعد التحقق العلمي من مشروعاتهم.



وقال الدكتور محمد الخشت، إن الطلبة الفائزين قدموا نموذجًا للشباب المصري الواعي، الذي يمتلك الكفاءة والقدرة على المساهمة في حل العديد من المشكلات التي قد تواجه المجتمع والدولة، مثل نقص المياه، وذلك من خلال التفكير الإبداعي والتوصل لأفكار غير تقليدية وعمل مشاريع ابتكارية، وهو ما يمثل خطوة مهمة ومساهمة فعالة من شباب مصر في طريق التنمية المستدامة والنهوض بالدولة المصرية.



وقدم رئيس الجامعة، للطلاب الفائزين ميدالية جامعة القاهرة تكريما لهم، مشيرًا إلى أنه يسعى الآن ليتم ادراج الفريق ضمن تكريمات منتدى شباب العالم.



ووجه الدكتور الخشت، النصيحة لفريق طلاب كلية العلوم، بمواصلة طريقهم في التميز والابداع والابتكار، وعدم اليأس والتغلب على أي صعوبات قد تواجههم، وعدم التركيز على المكسب السريع، والحرص على المعرفة والوصول إلى كل ما هو جديد، والاقتداء بالنماذج الإيجابية الناجحة والمتميزة في مختلف المجالات.



وأشاد رئيس الجامعة، بتميز كلية العلوم على كافة المستويات، حيث فازت الكلية بالمركز الأول في جوائز النشر الدولي، مما يشير إلى مواصلة القدرة على تخريج أجيال متميزة من الباحثين والمبتكرين والعلماء.



أعلن رئيس جامعة القاهرة، عن تفاصيل إنشاء مركز رعاية الموهوبين، موضحًا أن المركز له وضع ودور خاص يتعلق بطبيعة الفئة العمرية المستهدفة، حيث يستهدف المركز الموهبين والنابغين والمبدعين من الطلائع والشباب في مختلف المؤسسات التعليمية الجامعية وقبل الجامعية.



وأوضح "الخشت"، أن رسالة مركز رعاية الموهوبين تتمثل في تنمية الموهبة للإستعداد إلى النبوغ والإبداع، وتنمية القدرات الإبداعية غير المتحققة لتتحول إلى إبداع متحقق في الواقع، مشيرًا إلى أن وجود آليات واضحة ومقصودة ومخطط لها لاكتشاف الموهوبين والمبدعين يعد من المؤشرات الدالة على كفاءة التعليم المتطور.



وقال رئيس الجامعة، إن من أهداف المركز، وضع آليات علمية دقيقة ومستدامة لاكتشاف الموهوبين والنابغين والمبدعين، وتصميم برامج محددة لتلبية احتياجاتهم وتنمية قدراتهم، وتنمية وعي المجتمع الجامعي بأهمية الموهبة والنبوغ والإبداع، والتعاون مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني المنوط بها رعاية الموهبة والنبوغ والإبداع، وتحويل المركز إلى حاضنة مجتمعية للموهوبين والنابغين والمبدعين من الأطفال والطلائع والشباب في المجتمع.



وأضاف "الخشت"، أن مركز رعاية الموهوبين يقوم على أربعة مباديء أساسية، وهي احترام مبدأ الفروق الفردية والتنوع، والفهم الدقيق لتفاصيل مفاهيم الموهبة والنبوغ والإبداع، والمجالات المختلفة التي يتم خلالها توظيف هذه الملكات، والاعتماد على التفكير العلمي والمنهج العلمي في تصميم وسائل كشف الموهبة والقياس وبرامج الرعاية والتنمية والتعليم والتعلم، وتقييم العائد أو المردود من هذه البرامج، مع مراعاة أن هذه الملكات تتوافر في الأفراد بدرجات مختلفة.



وعلي جانب اخر، استقبل رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه، إيفان سوركوش سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجامعة والاتحاد الأوروبي، والاستفادة من التجربة الأوروبية في التعليم، ودور الجامعة في نشر ثقافة البحر المتوسط وقيم الحداثة ومكافحة التطرف.



وناقش الطرفان، إمكانية انضمام جامعة القاهرة لإعلان بولونيا، وهي اتفاقية لتوحيد نظام التعليم فيما يزيد على 4000 مؤسسة تعليم عال اوروبي، و يتخرج فيها أكثر من 12 مليون طالب سنويًا.



وقال "الخشت"، إننا نتطلع إلى التعاون مع الإتحاد الأوروبي في نشر الأفكار العقلانية خاصة ان جامعة القاهرة لديها مشروع لتطوير العقل المصري وتغيير طرق التفكير، مؤكدا أن الجامعة تحاول أن تكون جسرًا بين قيم الشرق وقيم الحداثة الأوروبية.



وشدد على أهمية التعاون بين مصر والإتحاد الأوروبي في ملفات مهمة مثل مكافحة الإرهاب، والتطرف، والفقر، وتحقيق الإستقرار في جنوب المتوسط، وهو أمر مهم لاستقرار أوروبا، في ظل وجود دولة وطنية قوية في مصر. ودعا د الخشت الاتحاد الأوربي لمساندة مصر في معركتها ضد الإرهاب والتخلف.



ومن جانبه، قال إيفان سوركوش سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، إن مهمته التي جاء بها سفيرًا للاتحاد الأوربي، منذ عامين ونصف، هي تعميق العلاقات الثنائية، وأن الاتحاد الأوروبي تربطه مع مصر علاقات وطيدة ومستمرة، والعديد من أوجه التعاون والاستثمار للمستقبل، موضحًا أن مصر تتميز بموقع مهم ومؤثر في جنوب المتوسط، وهو ما يدفع الاتحاد الأوروبي دومًا إلى الاهتمام بدعم الاستقرار والنجاح والتطوير والتنمية المستدامة في مصر، وذلك في إطار تعاون تنموي مشترك بين الطرفين.



وأشاد رئيس الاتحاد الأوروبي، بالنظرة المستقبلية للدكتور محمد الخشت والجهود الكبيرة التي يبذلها للنهوض بعقلية الطلاب الذين يمثلون مستقبل مصر من خلال العمل على تطوير طرق تفكيرهم وزيادة درجة وعيهم، مما يساهم في خلق قوة اضافية للمجتمع.



وأكد إيفان سوركوش، الأهمية الكبيرة لمقرر التفكير النقدي الذي يتم تدريسه بجامعة القاهرة، ودوره في تطوير الشخصية الواعية القادرة على التحليل والتفكير العقلاني وحل المشكلات، معربًا عن سعادته بنموذج محاكاة الإتحاد الأوروبي الذي قدمه طلبة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، حيث يمثل وسيلة جيدة لفهم الصعوبات القائمة في أوروبا وكيفية مواجهتها، والوعي بأسس الاتحاد الأوروبي.