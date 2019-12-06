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مرأة

مجوهرات فخمة وفستان أنيق.. بلقيس فتحي تستعرض أناقتها فى أحدث جلسة تصوير

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 02:32 م
بلقيس فتحى
بلقيس فتحى
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هاجر هانئ
شاركت الفنانة الخليجية بلقيس فتحى، متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير.

خطفت بلقيس الأنظار بإطلالة من اختيار الإستايلست ma.fashionconsultancy، حيث ارتدت فستانا طويلا وذا أكمام طويلة من توقيع marwankhaledcouture.

واتسم التصميم بالتطريزات والنقوشات الراقية، وأكملت بلقيس إطلالتها بمجوهرات فخامة وأنيقة، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على الإنستجرام.

ومن الناحية الجمالية، وضعت بلقيس لها خبيرة التجميل صفاء المسلم بعض لمسات المكياج التى كشفت عن جمال ملامحها، واعتمدت على شعرها المموج.
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