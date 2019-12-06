مجوهرات فخمة وفستان أنيق.. بلقيس فتحي تستعرض أناقتها فى أحدث جلسة تصوير

شاركت الفنانة الخليجية بلقيس فتحى، متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير.





خطفت بلقيس الأنظار بإطلالة من اختيار الإستايلست ma.fashionconsultancy، حيث ارتدت فستانا طويلا وذا أكمام طويلة من توقيع marwankhaledcouture.





واتسم التصميم بالتطريزات والنقوشات الراقية، وأكملت بلقيس إطلالتها بمجوهرات فخامة وأنيقة، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على الإنستجرام.



