ضمان جودة التعليم والاعتماد تنهى تجديد اعتماد تمريض المنصورة

انتهت زيارة فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لكلية التمريض جامعة المنصورة المنوطة بتجديد اعتماد الكلية برئاسة الدكتور هالة رفعت القللى الأستاذ بكلية الطب بجامعة الأزهر، وعضوية كل من الدكتور زكيه توما طعمه الأستاذ بكلية التمريض بجامعة الإسكندرية، الدكتور صباح سعد الشرقاوى الأستاذ بكلية التمريض بجامعة عين شمس، الدكتور سناء عبدالعظيم غندور الأستاذ بكلية التمريض بجامعة بورسعيد، الدكتور نجلاء عبدالموجود أحمد الأستاذ المساعد بكلية التمريض بجامعة المنوفية (ملاحظ) والتي بدأت يوم الثلاثاء الماضى.



بدأت فعاليات اليوم الأول استقبال الدكتورة أمينة النمر عميد الكلية، والدكتورة سهام جاد الحق مدير مركز ضمان الجودة وتقييم الأداء، والدكتورة عهود الشيخ مدير وحدة ضمان الجودة بكلية التمريض ومنسق الزيارة بإدارة الجامعة وترحيب الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، الدكتور أشرف حافظ نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.



وانتقل فريق المراجعة الخارجية إلى الكلية للاجتماع مع القيادات الأكاديمية بالكلية لعرض جزء بسيط عن أنشطة الكلية ثم انتقل الفريق إلى عمل ثلاثة لقاءات بالتوازي.



أول لقاء كان مع الهيئة المعاونة والخريجين وطلاب البكالوريوس بالكلية، ثم قام الفريق بزيارة المعامل ووحدة التعليم الالكتروني وحضور بعض المحاضرات النظرية ثم كنترول البكالوريس وقاموا بمراجعة بعض الوثائق.



وبدأت فعاليات اليوم الثاني بزيارة فريق المراجعة الساعة التاسعة وتوالت اللقاءات مع الأطراف المجتمعية وأعضاء هيئة التدريس ولقاء وحدة ضمان الجودة ومرور علي البرنامج المكثف داخل المعامل ومرور علي معامل الكمبيوتر وعلي إدارة الدراسات العليا والبحوث وشئون الطلاب ورعاية الشباب ومركز الخدمة العامة ولجنة الأخلاقيات والبحث العلمي ومراجعة ملفات المعايير.



وكان اليوم الثالث والذي بدأ بلقاء القيادات الأكاديمية من عميد الكلية ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام العلمية ومديري الوحدات بالكلية ثم لقاء الجهاز الإداري ولقاء لطلاب الدراسات العليا ولقاءات فردية لعبد البصير عبده أمين الكلية ولقاء طلاب المكثف ثم الانتقال إلى جلسات تعليمية داخل المحاضرات.



كما قام الفريق بزيارة العيادة الطبية ووحدة الأزمات والكوارث ومكتب الوافدين ووحدة الإرشاد الأكاديمي ووحدة الخريجين وزيارة لكنترول الدراسات العليا وزيارة الكنترول الذي يتم فيه التصحيح الالكتروني.



بالإضافة إلى زيارة للأقسام العلمية المختلفة لمراجعة ملفات البروتوفوليو ومن ثم تم اجتماع رئيس الفريق مع أعضائه لعمل التقرير الشفهي والذي تم إعلانه للقيادات الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري قبل انتهاء الزيارة والذي تضمن تقرير عن الزيارة وأنه سوف يتم إعلان نتيجة الزيارة بالموعد القانوني المحدد لها.

