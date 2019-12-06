ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

ضمان جودة التعليم والاعتماد تنهى تجديد اعتماد تمريض المنصورة

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 04:05 م
صدى البلد
Advertisements
همت الحسينى
انتهت زيارة فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لكلية التمريض جامعة المنصورة المنوطة بتجديد اعتماد الكلية برئاسة الدكتور هالة رفعت القللى الأستاذ بكلية الطب بجامعة الأزهر، وعضوية كل من الدكتور زكيه توما طعمه  الأستاذ بكلية التمريض بجامعة الإسكندرية، الدكتور صباح سعد الشرقاوى  الأستاذ بكلية التمريض بجامعة عين شمس، الدكتور سناء عبدالعظيم غندور الأستاذ بكلية التمريض بجامعة بورسعيد، الدكتور نجلاء عبدالموجود أحمد الأستاذ المساعد بكلية التمريض بجامعة المنوفية (ملاحظ) والتي بدأت يوم الثلاثاء الماضى.

بدأت فعاليات اليوم الأول استقبال الدكتورة  أمينة النمر عميد الكلية، والدكتورة سهام جاد الحق مدير مركز ضمان الجودة وتقييم الأداء، والدكتورة عهود الشيخ  مدير وحدة ضمان الجودة بكلية التمريض ومنسق الزيارة بإدارة الجامعة وترحيب  الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، الدكتور أشرف حافظ نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وانتقل فريق المراجعة الخارجية إلى الكلية للاجتماع مع القيادات الأكاديمية بالكلية لعرض جزء بسيط عن أنشطة الكلية ثم انتقل الفريق إلى عمل ثلاثة لقاءات بالتوازي.

أول لقاء كان مع الهيئة المعاونة والخريجين وطلاب البكالوريوس بالكلية، ثم قام الفريق بزيارة المعامل ووحدة التعليم الالكتروني وحضور بعض المحاضرات النظرية ثم كنترول البكالوريس وقاموا بمراجعة بعض الوثائق.

وبدأت فعاليات اليوم الثاني بزيارة فريق المراجعة الساعة التاسعة وتوالت اللقاءات مع الأطراف المجتمعية وأعضاء هيئة التدريس ولقاء وحدة ضمان الجودة ومرور علي البرنامج المكثف داخل المعامل ومرور علي معامل الكمبيوتر وعلي إدارة الدراسات العليا والبحوث وشئون الطلاب ورعاية الشباب ومركز الخدمة العامة ولجنة الأخلاقيات والبحث العلمي ومراجعة ملفات المعايير.

وكان اليوم الثالث والذي بدأ بلقاء القيادات الأكاديمية من عميد الكلية ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام العلمية ومديري الوحدات بالكلية ثم لقاء الجهاز الإداري ولقاء لطلاب الدراسات العليا ولقاءات فردية لعبد البصير عبده أمين الكلية ولقاء طلاب المكثف ثم الانتقال إلى جلسات تعليمية داخل المحاضرات.

كما قام الفريق بزيارة العيادة الطبية ووحدة الأزمات والكوارث ومكتب الوافدين ووحدة الإرشاد الأكاديمي ووحدة الخريجين وزيارة لكنترول الدراسات العليا وزيارة الكنترول الذي يتم فيه التصحيح الالكتروني.

بالإضافة إلى زيارة للأقسام العلمية المختلفة لمراجعة ملفات البروتوفوليو ومن ثم تم اجتماع رئيس الفريق مع أعضائه لعمل  التقرير الشفهي والذي تم إعلانه للقيادات الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري قبل انتهاء الزيارة والذي تضمن تقرير عن الزيارة وأنه سوف يتم إعلان نتيجة الزيارة بالموعد القانوني المحدد لها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يوهانسن عيد: اتجهنا لرقمنة منظومة المراجعة والاعتماد في هيئة ضمان جودة التعليم

بروتوكولات جامعة عين شمس خلال عام 2019.. اتفاقية مع الدلتا للعلوم والتكنولوجيا في مجال التعليم الطبي المستمر.. وأخرى مع مستشفى GHOS بـ لندن.. وتعاون مع شركة نفهم لتدريب طلاب تربية نوعية

الجامعات اليوم.. الأزهر تنشر أسماء المقبولين في المدينة.. المنصورة تجري إخلاء طارئا ومكافحة حريق.. ندوة مناهضة العنف ضد المرأة في الفيوم

تمريض المنصورة تستقبل وفد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

تعاون علمي بين جامعة المنصورة ومركز ماكس فى أمراض الشيخوخة

جامعة المنصورة تستقبل فريق هيئة ضمان جودة التعليم لتجديد اعتماد كلية التمريض

ترشيحاتنا

قائمة أسعار بيجو peugeot اليوم في مصر

بين الفخامة والاحتشام .. شاهد إطلالات النجمات فى موسم الرياض

أخبار الفن ليلا | قصة زواج شيريهان السري .. رامي جمال يكشف حلم حياته

أمراض يسببها السحر والحسد.. الإفتاء توضح هل يحاسب المسحور على ما يفعل

كارثة جديدة.. تعذيب القطط وغليها حية يثير أزمة فى الصين| تفاصيل

أسعار نيسان Nissan الجديدة بعد التخفيض.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصادر: لا ضحايا في حريق سيارة سولار على الطريق الدائري.. صور

بعد طلاقها.. أصالة تشعل انستجرام مع ابنتها شام

نار جهنم.. الصور الأولى من حريق سيارة سولار على الطريق الدائري