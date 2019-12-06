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رياضة

نادي المنيا يكرم الأمير أشرف الفائز ببطولة الجمهورية في الملاكمة

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 06:51 م
نادي المنيا يكرم
نادي المنيا يكرم الأمير أشرف الفائز ببطولة الجمهورية
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ايمن رياض
كرم مجلس إدارة نادي المنيا الرياضي، برئاسة المحاسب عاطف عبدالجابر، الملاكم " الأمير أشرف" الفائز بالميدالية الذهبية ببطولة الجمهورية الاخيرة مواليد 2003 في الملاكمة. 

حضر التكريم الدكتور علي مجدي مشرف النشاط، والدكتورة رحاب سراج عضوا مجلس الإدارة، والدكتور عبدالحميد محمد المدير الفني للملاكمة وأحمد ضاحي اداري اللعبة، حيث تم تكريم اللاعب بمنحه ميدالية تشجيعية وشهادة تقدير ومبلغ مالي، نظير تألقه الملحوظ بالبطولة والفوز بها.

وقدم رئيس النادي الشكر للاعب على مستواه القوي خلال البطولات الاخيرة حتى تمكن من الفوز بالبطولة الأخيرة ورفع اسم النادي عاليا.

وأعرب عن امنيته بحصد المزيد من البطولات لجميع اللاعبين في كافة الأنشطة المختلفة.
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