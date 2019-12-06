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رياضة

غياب صلاح.. ساديو ماني ينافس فاردي على جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 02:40 م
محمد صلاح نجم ليفربول
محمد صلاح نجم ليفربول
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محمد السعيد
غاب النجم المصري محمد صلاح عن قائمة المرشحين، لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، عن شهر نوفمبر.

وأعلن الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن تنافس 7 لاعبين للفوز بجائزة لاعب الشهر وهم ساديو ماني ( ليفربول )، جيمي فاردي - سويونكو ( ليستر سيتي)- ديلي آلي - سون ( توتنهام) - خيمنيز ( وولفرهامبتون) - موسيت ( شيفلد يونايتد).

وكان جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي، توج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، عن شهر أكتوبر الماضي.

يذكر أن ليفربول يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 43 نقطة، بفارق 8 نقاط عن أقرب منافسيه ليستر سيتي صاحب المركز الثاني.
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