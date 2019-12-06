ختام فعاليات المؤتمر العلمى الرابع لقسم الطب الشرعى والسموم الإكلينيكية بكلية الطب جامعة المنصورة



وأضافت أن ورشة العمل الثانية أقيمت تحت عنوان " البصمة الوراثية" وترأستها الدكتورة عفاف عطية بالاشتراك مع الدكتورة هند أبو العطا وحاضر فيها اللواء أحمد محمد البحيري خبير الأدلة الجنائية وتمت خلالها مناقشة أهمية اكتساب آثار البصمات حجيتها القانونية كدليل مادي و التعرف علي أنواع البصمات وتقسيماتها الفرعية بالإضافة إلى التدريب علي طرق فحص البصمات المختلفة.



وأشارت إلى أن ورشة العمل الثالثة أقيمت تحت عنوان " المسئولية الطبية" وترأسها وحاضر فيها الدكتور عماد فكري وشارك فيها كل من الدكتورة منار حلمي والدكتورة داليا أحمد وتم خلالها مناقشة التعريف بالمسئولية الأخلاقية والقانونية في الأخطاء الطبية من الوجهة الطبية الشرعية والتفريق بين الخطأ الطبي والمضاعفات المرضية أثناء الممارسات الطبية.



وأكدت أن المؤتمر تم التوصل خلاله إلى عدد من التوصيات من أهمها التوسع فى الفرق العلمية متعددة التخصصات لدراسة التداخل بين الچينيوم والبيئة ومسح چينات الخطر الخاص بالأمراض المزمنة الناتجة عن التسمم المزمن بالملوثات البيئية، أهمية الكشف المبكر عن أمراض الجهاز العصبى الحديثة بالدلالات الچينية، إصدار تشريع يجرم تداول حبة الغلة بدون ترخيص، الربط بين مراكز السموم الجامعية على مستوى جمهورية مصر العربية من خلال شبكة بحثية متخصصة.





كما اوصى المؤتمر بعمل حملة موسعة مشتركة بين قسم الطب الشرعى والسموم الإكلينيكية بكلية الطب جامعة المنصورة وبين وحدة الجهاز الهضمى بمستشفى الأطفال للتوعية بأخطار المواد الآكلة والكاوية المستخدمة فى التطهير فى المنازل والمتسببة فى التسمم العرضى للأطفال وفى تدمير الجهاز الهضمى وفى إحداث عاهات مستديمة فى الأطفال، التوعية بخطورة الأعشاب والمكملات الغذائية وآثارها السمية على كافة أجهزة الجسم، أهمية الفحص الطبى الشرعى لضحايا العنف الأسرى بكافة الوسائل الحديثة، تعريف الأطباء بالقوانين المنظمة للمسئولية الطبية وعقوبات الأخطاء المهنية لتعريفهم بحقوقهم وبواجباتهم، تدريس مقرر أخلاقيات المهنة والمسئولية الطبية كمقرر أساسى للدراسات العليا فى كافة التخصصات، تشكيل لجنة قومية للتأمين الصحى ضد أخطاء الممارسة الطبية.



اختتمت اليوم الجمعة فعاليات المؤتمر العلمى الرابع لقسم الطب الشرعى والسموم الإكلينيكية بكلية الطب بجامعة المنصورة بمدرج الدراسات العليا بالكلية بعنوان "آفاق جديدة فى تطبيقات علوم الطب الشرعى والسموم الإكلينيكية وتأثيرها على الإنسان والمجتمع" الذى أقيم تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة وريادة الدكتور أشرف طارق حافظ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث وإشراف الدكتورة نسرين صلاح عمر عميد كلية الطب لمدة يومين.جاء ذلك بحضور كل من الدكتورة سحر الدكرورى أستاذ ورئيس قسم الطب الشرعى والسموم الإكلينيكية بكلية الطب جامعة المنصورة ورئيس المؤتمر، الدكتورة أمال البقرى أستاذ الطب الشرعى والسموم الإكلينيكية بالكلية وسكرتير عام المؤتمر، اللواء أحمد محمد البحيرى خبير الأدلة الجنائية، عدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بقسم الطب الشرعى والسموم الإكلينيكية بكليات الطب بعدد من الجامعات المصرية وعدد من أطباء الطب الشرعى والسموم الإكلينيكية بوزارة الصحة المشاركين فى ورش العمل الثلاث التى أقيمت على هامش المؤتمر.وأشارت الدكتورة سحر الدكرورى إلى أن ورشة العمل الأولى أقيمت تحت عنوان " الأخطاء الشائعة فى علاج حالات التسمم المختلفة " وترأستها الدكتورة دعاء عبد الوهاب، وحاضر فيها كل من الدكتور شعبان عبد الفتاح والدكتورة هبة الله عبد الرحمن و الدكتور محمد محرم والدكتورة نرمين إمام حيث تمت خلالها مناقشة ٤ حالات للتسمم الحاد الشائع حدوثها وهى تسمم المبيدات الفسفورية العضوية، قرص الغلة، المواد الكاوية، غاز أول أكسيد الكربون.