أزمة في إسرائيل بسبب طماطم مسممة قادمة من تركيا

عثر مراقبو وزارة الزراعة في إسرائيل على شحنة طماطم في ميناء اسدود، قادمة من تركيا، وعلىها تركيزات عالية من المبيدات، وشرعت في إعدامها.



وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الشحنة كانت قادمة لسلسلة محلات شهيرة في إسرائيل، فيما تنتشر مخاوف من أن يكون جزءا من الشحنة قد توزيعه بالفعل في الأسواق.



وأوضحت القناة أن 60 طنا من الطماطم المستوردة من تركيا تم إعدامها صباح اليوم في ميناء اسدود، بعد العثور على مبيدات زراعية بكميات كبيرة عليها. وأكدت وزارة الزراعة أن كافة الشحنة القادمة من تركيا سيتم إعدامها.



وكانت سلاسل بيع الخضراوات الشهيرة في إسرائيل قد بدأت في استيراد الطماطم من تركيا بعد نقص المحصول في إسرائيل، ومن أجل الضغط باتجاه تخفيض سعر الطماطم في السوق.



وأعلن الجيش الإسرائيلي منذ حوالي شهر أن بدأ توريد طماطم تركية إلى مطابخ الجنود في القواعد العسكرية الإسرائيلية، بدلا من الطماطم المحلية.



