قاطنو شارع أحمد حلمى بشبرا يطالبون بغطاء بالوعة

أرسل القارئ أحمد اسماعيل شكوى إلى خدمة بين الناس بموقع صدي البلد من وجود "بالوعة" دون غطاء بشارع أحمد حلمى بمنطقة شبرا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.



وقال القارئ في شكواه: "يوجد بالوعة كبيرة غطائها مكسور منذ فترة وتم تغطيتها بكتلة خرسانية كبيرة وتعيق حركة السير للسيارات والمارة، حيث أنها تقع أمام مدخل موقف أتوبيس أبو وافية بشارع أحمد حلمى.



وأوضح أحمد إسماعيل أن هذه البالوعة موجودة دون غطاء منذ أكثر من عام.



وطالب إسماعيل المسؤولين فى محافظة القاهرة بسرعة حل هذه المشكلة.



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