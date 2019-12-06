لربط الدراسة بالممارسة العملية.. طلاب صيدلة طنطا في زيارة لـ مستشفى 57357

نظمت وحدة متابعة الخريجين بكلية الصيدلة بجامعة طنطا زيارة إلى مستشفى سرطان الأطفال 57357 بالقاهرة، بهدف إطلاع الخريجين والطلاب على بعض مجالات العمل الصيدلي الإكلينيكي، والربط بين الدراسة الأكاديمية وممارسة العمل، وذلك تحت رعاية الدكتورة نهلة العشماوي عميد الكلية، والدكتورة سحر الحجار وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



شملت الزيارة تفقد الأقسام المختلفة من صيدليات المستشفى وهي صيدليات المرضى الداخليين والعيادات الخارجية، ووحدة تحضير المحاليل الوريدية، ووحدة تحضير المستحضرات الدوائية، ووحدة الإسعافات الأولية الدوائية.



وقد ضم وفد طلاب الصيدلة 8 خريجين و34 طالبا، تحت إشراف الدكتورة سحر الحجار وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة غادة العشماوي مدير وحدة متابعة الخريجين، والدكتور بهاء الجبلاوي أحد رجال الأعمال في مجال الصيدلة وخريج الكلية ومنسق الزيارة.



كما شارك في الإشراف سينا السعيد المشرفة على إدارة برنامج الصيدلة الإكلينيكية بالكلية، ومحمد أبو اليزيد عضو وحدة ضمان الجودة بالكلية، والدكتور أحمد أنور مسؤول التدريب التعليمي ومنسق برنامج فارم دي بمستشفى 57357، والدكتور إبراهيم عبده أول صيدلي عمليات ومسئول تسويق برامج الصيدلة الإكلينيكية بمستشفى 57357.