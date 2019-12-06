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أخبار العالم

تايلاند: إجلاء 400 نزيل وموظف من فندق بعد نشوب حريق

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 02:43 م
حريق في فندق
حريق في فندق
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ا ش ا
أعلنت الشرطة التايلاندية اليوم /الجمعة/ إجلاء 400 نزيل وموظف من فندق (هوليداي إن أكسبرس) الواقع بمدينة (باتايا) الساحلية بعد نشوب حريق بواجهته.

وذكرت الشرطة - وفقا لشبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية - أن الحريق وقع منتصف ليل أمس /الخميس/، لكنه لم يسفر عن وفيات أو إصابات.

وأضافت أن التحقيقات الأولية كشفت أن دائرة كهربية صغيرة أشعلت الحريق الذي نشب في منطقة فوق مدخل الفندق وانتشر بطول الكابلات الكهربائية من الدور الثالث حتى وصل إلى الأدوار العليا.

وأشارت إلى أن 3 عربات إطفاء توجهت إلى مكان الحريق، وتمكنت من إخماده في مدة استغرقت ساعة ونصف.
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