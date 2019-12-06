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رياضة

تشكيل سموحة أمام عبور القليوبية في كأس مصر

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 02:42 م
سموحة
سموحة
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عبدالله هشام
أعلن حسام حسن المدير الفني لفريق سموحة عن التشكيل الذى سيخوض به فريقه مباراة عبور القليوبيه فى دور ال٣٢ من مسابقة كأس مصر المقرر لها فى الثانية والنصف عصر اليوم على ستاد الإسكندرية .

جاء التشكيل كالآتى :
حراسة المرمى: عمر صلاح .
خط الدفاع : كريم يحيى ، رجب نبيل ، فارس مجاهد ، أحمد أبو الفتوح .
خط الوسط : أحمد حمص ، ايدى إيمومو ، محمود حليمو ، شريف رضا .
خط الهجوم. : حسام حسن ، رونالد وانجا .

يتواجد على دكة البدلاء كلا من : حسين تيمور ، ابراهيم عبد القوى ، إسلام الفار ، ناصر ماهر ، إسلام جمال ، محمد كوفى ، محمود فهمى .
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