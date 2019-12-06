ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

كراوتش يفتح النار على محمد صلاح: مهاجم أناني

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 03:43 م
محمد صلاح
محمد صلاح
Advertisements
القسم الرياضي
أكد الإنجليزي بيتر كراوتش أن اللاعب المصري محمد صلاح تحول من كونه جناح إلى مهاجم أناني وذلك على خلفية غياب صلاح عن التهديف ورغبة منه في مواصلة التتويج بالجوائز الفردية.

ونقلت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، تصريحات اللاعب المعتزل البالغ 38 عاما، حين قال: "لا أظن أن محمد صلاح كان هادئا خلال جلوسه على مقاعد البدلاء ضد إيفرتون، لقد كان مستميتا من أجل المشاركة في المباراة".

وأضاف كراوتش: "يريد صلاح أن يشارك، فلديه تطلعات إلى سباق الحذاء الذهبي، لقد تحول من لاعب جناح إلى مهاجم أناني، كلنا نعلم طبيعة صلاح، سيظن أنه كان بإمكانه الحصول على هدفين أو ثلاثة أهداف".

واختتم: "لو كان هناك رجل يسير بعيدا وغير سعيد فمن المحتمل أن يكون صلاح، لأنه لاعب فائز، والفائزون يريدون اللعب والمشاركة في كل مواجهة".

يذكر أن محمد صلاح سجل مع فريقه ليفربول هذا الموسم ستة أهداف في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وثلاثة أخرى في بطولة دوري أبطال أوروبا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رد فعل غريب من رياض محرز بعد هدف محمد صلاح في مانشستر سيتي |شاهد

3 مهاجمين على رادار ليفربول لتعويض غياب محمد صلاح

أسطورة ريال مدريد يتجاهل محمد صلاح ويرشح لاعبين للفوز بالكرة الذهبية

محمد صلاح الرابع عالميا في 2019 بـ قائمة أفضل المهاجمين

صلاح ينافس بقوة .. الخماسي الأٌقرب للفوز بالبالون دور .. من يفوز بالكرة الذهبية

مفاجأة.. كلوب يدرس وضع محمد صلاح على مقاعد البدلاء.. تفاصيل

ترشيحاتنا

شاهد .. أحدث ظهور لـ محمد بركات وعائلته

رسميا.. قائمة نارية للزمالك أمام أول أغسطس الأنجولي في دوري أبطال أفريقيا

حكم غسل يوم الجمعة في المذاهب الأربعة.. وآخر وقت له للحصول على الأجر

بعد طرد سفير طرابلس.. رئيس البرلمان الليبي يزور اليونان

تعرف على راتب باتريس كارتيرون فى الزمالك

أخبار الفن| هنا الزاهد تروي تفاصيل نقلها إلى المستشفى .. بناء مسجد باسم هيثم أحمد زكي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصادر: لا ضحايا في حريق سيارة سولار على الطريق الدائري.. صور

بعد طلاقها.. أصالة تشعل انستجرام مع ابنتها شام

نار جهنم.. الصور الأولى من حريق سيارة سولار على الطريق الدائري