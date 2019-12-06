كراوتش يفتح النار على محمد صلاح: مهاجم أناني

أكد الإنجليزي بيتر كراوتش أن اللاعب المصري محمد صلاح تحول من كونه جناح إلى مهاجم أناني وذلك على خلفية غياب صلاح عن التهديف ورغبة منه في مواصلة التتويج بالجوائز الفردية.



ونقلت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، تصريحات اللاعب المعتزل البالغ 38 عاما، حين قال: "لا أظن أن محمد صلاح كان هادئا خلال جلوسه على مقاعد البدلاء ضد إيفرتون، لقد كان مستميتا من أجل المشاركة في المباراة".



وأضاف كراوتش: "يريد صلاح أن يشارك، فلديه تطلعات إلى سباق الحذاء الذهبي، لقد تحول من لاعب جناح إلى مهاجم أناني، كلنا نعلم طبيعة صلاح، سيظن أنه كان بإمكانه الحصول على هدفين أو ثلاثة أهداف".



واختتم: "لو كان هناك رجل يسير بعيدا وغير سعيد فمن المحتمل أن يكون صلاح، لأنه لاعب فائز، والفائزون يريدون اللعب والمشاركة في كل مواجهة".



يذكر أن محمد صلاح سجل مع فريقه ليفربول هذا الموسم ستة أهداف في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وثلاثة أخرى في بطولة دوري أبطال أوروبا.