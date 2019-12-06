لاعبو مانشستر يونايتد يطالبون ببقاء سولشاير

ذكر تقرير إخباري يوم الجمعة أن نجوم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، طالبوا إدارة النادي ببقاء أولي جونار سولشاير في منصب المدير الفني للفريق وذلك قبل المباراة التي انتهت بفوز مانشستر على توتنهام 2 - 1 مساء الأربعاء في الدوري الممتاز.



وكشفت صحيفة "ديلي ميل" أن نجوم كبار بالفريق أبلغوا إدارة النادي أن سولشاير هو المدرب الذي سيعيد الفريق إلى طريق النجاح.



وحامت الشكوك حول بقاء سولشاير في منصب المدير الفني إثر النتائج المتواضعة للفريق في الفترة الأخيرة، لكن الفريق استعاد توازنه شيئا ما بالفوز 2 - 1 على توتنهام الذي يدربه المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو.



وطالب نجوم الفريق إدارة النادي بمنح سولشاير مزيد من الوقت لإعادة بناء الفريق. وكان سولشاير قد تولى المهمة في البداية بشكل مؤقت في ديسمبر 2018 ثم قاد الفريق لنتائج جيدة أقنعت إدارة النادي بتوقيع عقد نهائي معه، لكن النتائج تراجعت في المراحل الأخيرة من الموسم الماضي واستمر الحال هكذا في الموسم الجاري.



وطرح اسم كل من ماوريسيو بوكيتينو، ماسيميليانو أليغري خلال الأسابيع الأخيرة كمرشحين محتملين لتدريب مانشستر يونايتد، لكن يرجح أن اللاعبين لا يؤيدون التغيير في الجهاز الفني خلال الموسم.