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منوعات

سعودية تفوز بشقة مجانية في دبي.. تفاصيل

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 03:48 م
صدى البلد
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سعيد العربي
أعلنت شركة «دبليو كابيتال»، إحدى شركات الوساطة العقارية المتخصصة في الإمارات، عن اسم الفائز بالجائزة الكبرى ضمن فعالية الشقة المجانية في دبي.

ووقع الاختيار على المواطنة السعودية (س.س.ف)، والتي شاركت في المسابقة بعد أن اشترت شقة سكنية في منطقة الخور.

وحصلت الفائزة المحظوظة على شقة سكنية بقيمة 350 ألف درهم في مشروع ماج 5 بوليفارد، والذي تطوره شركة ماج للتطوير.

وجرى السحب في احتفالية خاصة نظمتها «دبليو كابيتال» أمس بحضور جمع غفير من المتسابقين والإعلاميين، وبحضور ممثل عن دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، الذي قام بسحب الكوبون الفائز واختيار صاحبة الحظ.

وتأتي المسابقة الأولى من نوعها بين شركات الوساطة العقارية في الإمارات، تزامنًا مع الاحتفالات باليوم الوطني الـ 48 لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وبدوره هنأ وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة «شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية» الفائزة، معربًا عن سعادته بنجاح المسابقة تحت إشراف وموافقة دائرة الأراضي والأملاك بدبي ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي، مؤكدًا أن نجاح تلك المسابقة سيشجع على استمرار العروض الترويجية المتميزة.

وأضاف: "يأتي اختيار هذه الجائزة من منطلق حرص الشركة على إدخال البهجة والسعادة على قلوب عملاءها وفي إطار تقديم القيمة المضافة يعتبر هدف أساسي لعملائنا ويأتي ضمن رؤية استراتيجية للشركة تقوم على أساس العناية بعملائها الذين يمثلون أهم أصولها والحفاظ على ثقتهم، مؤكدًا على أن سياسة الشركة تقوم على نهج ثابت وراسخ يتخذ من العملاء محورًا لها منذ اليوم الذي أطلقت فيه عملياتها داخل الدولة.

وقال الزرعوني: "يتصدر المستثمر السعودي قائمة المستثمرين الخليجيين والعرب كونه الأكثر إقبالًا على الاستثمار في السوق العقاري في الإمارات، لافتًا إلى أن وجوده يكتسب أهمية استراتيجية كبيرة، لتعزيز جاذبية واستقرار السوق العقاري في الدولة، كما يعود ذلك بالنفع على المستثمر من خلال توفير عوائد مضمونة، أو حتى عند الاستفادة من العقار للاستخدام الشخصي".

تجدر الإشارة إلى أن الحملة الترويجية للشقة المجانية بدأت اعتبارا من يوم الأحد الموافق 6 أكتوبر 2019 وحتى يوم الأربعاء 4 ديسمبر 2019.

وتمتلك «دبليو كابيتال» العديد من علاقات التسويق الحصرية مع مجموعة مختارة من المطورين في دبي، الأمر الذي يتيح لها تلبية تطلعات عملائها، وتوفير مجموعة واسعة من الخيارات الاستثمارية بأسعار منافسة للغاية.

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