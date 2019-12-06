بعد طرد سفير طرابلس.. رئيس البرلمان الليبي يزور اليونان

يزور رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، اليونان الخميس المقبل بناء على دعوة تلقاها من وزير الخارجية اليوناني، بحسب ما ذكرت بوابة الوسط الليبية.



وذكرت شبكة يورو نيوز في نسختها اليونانية أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح سيزور اليونان الخميس المقبل، بناء على دعوة من وزير الخارجية اليوناني، حيث سيركز اللقاء على الاتفاق بين فايز السراج وأردوغان.



وأعلنت اليونان وفي وقت سابق، اليوم الجمعة، أنها قررت طرد السفير الليبي بسبب عجزه عن الكشف عن تفاصيل مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة الوفاق وتركيا في 27 نوفمبر الماضي.



وقال وزير الخارجية اليوناني: "أسف لإعلان أنه تم استدعاء السفير الليبي للوزارة هذا الصباح وإبلاغه بترحيله"، مشيرا إلى أن السفير أمامه 72 ساعة لمغادرة اليونان؛ مشددا على أن هذا الإجراء لا يعني قطع العلاقات مع ليبيا.



ووقع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في 27 نوفمبر الماضي اتفاقات للتعاون العسكري والأمني بالإضافة للاختصاص البحريّ. ولم يتم الكشف عن تفاصيل الاتفاق بشكل رسمي