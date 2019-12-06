ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعد طرد سفير طرابلس.. رئيس البرلمان الليبي يزور اليونان

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 03:51 م
صدى البلد
Advertisements
عرفة البنداري
يزور رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، اليونان الخميس المقبل بناء على دعوة تلقاها من وزير الخارجية اليوناني، بحسب ما ذكرت بوابة الوسط الليبية.

وذكرت شبكة يورو نيوز في نسختها اليونانية أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح سيزور اليونان الخميس المقبل، بناء على دعوة من وزير الخارجية اليوناني، حيث سيركز اللقاء على الاتفاق بين فايز السراج وأردوغان.

وأعلنت اليونان وفي وقت سابق، اليوم الجمعة، أنها قررت طرد السفير الليبي بسبب عجزه عن الكشف عن تفاصيل مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة الوفاق وتركيا في 27 نوفمبر الماضي.

وقال وزير الخارجية اليوناني: "أسف لإعلان أنه تم استدعاء السفير الليبي للوزارة هذا الصباح وإبلاغه بترحيله"، مشيرا إلى أن السفير أمامه 72 ساعة لمغادرة اليونان؛ مشددا على أن هذا الإجراء لا يعني قطع العلاقات مع ليبيا.

ووقع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في 27 نوفمبر الماضي اتفاقات للتعاون العسكري والأمني بالإضافة للاختصاص البحريّ. ولم يتم الكشف عن تفاصيل الاتفاق بشكل رسمي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رد عملي على بلطجة أردوغان.. مصر واليونان تتفقان على تسريع ترسيم الحدود البحرية بينهما وتحديد المناطق البحرية الخالصة.. وقبرص تنتظر الغضب الهيليني.. دعوة لرئيس البرلمان الليبي وخليفة حفتر لزيارة أثينا

بسبب اتفاق أردوغان والسراج.. اليونان تهدد بطرد السفير الليبي

البرلمان اليوناني يوجه دعوة رسمية لرئيس مجلس النواب الليبي

بسبب اتفاق تركيا والسراج.. اليونان تطرد السفير الليبي في أثينا

ردا على اتفاق أردوغان والسراج.. تركيا تندد بطرد السفير الليبي من اليونان

بعد طرد السفير الليبي لدى أثينا.. هل تدير حكومة طرابلس ظهرها لـ أردوغان

ترشيحاتنا

تعرف على راتب باتريس كارتيرون فى الزمالك

الشيخ محمد حسان .. تعرف على حقيقة وفاة الداعية السلفي

تناول الفيتامينات .. 4 حلول لعلاج آلام المفاصل في الشتاء

أسعار نيسان Nissan الجديدة بعد التخفيض.. تفاصيل

تسبب الموت السريع.. مقترح برلماني لـ منع بيع الحبة القاتلة فى الصيدليات

دعاء قضاء الحاجة .. مجرب من القرآن والسنة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصادر: لا ضحايا في حريق سيارة سولار على الطريق الدائري.. صور

بعد طلاقها.. أصالة تشعل انستجرام مع ابنتها شام

نار جهنم.. الصور الأولى من حريق سيارة سولار على الطريق الدائري