التعليم العالي في اسبوع .. مصر والولايات المتحدة الأمريكية يفتتحان مركز التميز في الطاقة بجامعة عين شمس.. وتواصل فعاليات مبادرة كل يوم جديد لتوعية الشباب بمجهودات مؤسسات الدولة

وزير التعليم العالي لسفير سويسرا: نتطلع لمزيد من التعاون العلمي والتكنولوجي

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شهدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة والتي كان أبرزها افتتاح مركز التميز في الطاقة بجامعة عين شمس.





حيث افتتح د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤتمر الإقليمي السنوي الـ 18 للجمعية المصرية العلمية للشعب الهوائية، المقام خلال الفترة من 4-6 ديسمبر الجاري، بحضور د.أشرف حاتم مستشار الحكومة المصرية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ورئيس المؤتمر، ود. طارق صفوت رئيس الجمعية، ود.محمد عوض تاج الدين وزير الصحة الأسبق، وبمشاركة نخبة من الأساتذة والعلماء والخبراء المتخصصين في مجال أمراض الشعب الهوائية، وذلك بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.





وأكد الوزير الدور العلمي الكبير للجمعية المصرية للشعب الهوائية في الحقل الطبي، وأنها تعد واحدة من الجمعيات العلمية العريقة في مصر، وتسعى إلى تقديم كل جديد في مجال أمراض الصدر والجهاز التنفسي والشعب الهوائية، من خلال مؤتمرها السنوي بمشاركة خبراء متميزين من داخل مصر وخارجها.





وأضاف د.عبدالغفار أن مجال طب الشعب الهوائية يعد أحد الفروع الحيوية في مجال العلوم الطبية، مؤكدًا أهمية التطوير والتحديث المستمر للعلوم الطبية، والوقوف على كل جديد بشأنها في مختلف أنحاء العالم، مشيرًا إلى جهود الوزارة خلال الفترة الماضية لتطوير نظام الدراسة بالقطاع الطبي لمواكبة التطورات العالمية، والضوابط التي تم وضعها لمزاولة مهنة الطب، وإنشاء هيئة قومية للتدريب الإلزامي للأطباء.

















وأشاد د.عبدالغفار بالجامعة الأمريكية بالقاهرة في تنفيذها مبادرة "جامعة بلا تدخين" ، لافتًا إلى خطورة التدخين بكافة أشكاله على صحة الإنسان، مشيرًا إلى أنه سوف يعرض هذه المبادرة على المجلس الأعلى للجامعات؛ تمهيدًا لتنفيذها في الجامعات المصرية بداية من العام القادم بعد وضع الضوابط المناسبة لها.





وأشار الوزير إلى أن المؤتمر يكتسب قيمة كبيرة من خلال الأهداف الهامة التي يسعى إلى تحقيقها، والتي يأتي على رأسها التعرف على كل ما هو جديد في مجال أمراض الشعب الهوائية، سواءً من خلال البحوث وأوراق العمل المقدمة خلال الجلسات، أو التطبيقات والابتكارات التي يضمها المعرض المصاحب للمؤتمر، أو المحاضرات والدورات التعليمية وورش العمل والعروض الحية المتنوعة، أو ما يشهده من تواصل وتبادل للخبرات بين الأساتذة والعلماء المشاركين من مختلف









كما استقبل د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بول جارنييه، السفير السويسري بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر وسويسرا في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بمقر الوزارة.





واكد الوزير في بداية اللقاء على قوة العلاقات المصرية السويسرية في شتى المجالات مشيدًا بالمكانة التي تتمتع بها سويسرا كمقصد للتعليم العالي وما تتمتع به الجامعات السويسرية من سمعة دولية كبيرة معربًا عن تطلعه لزيادة التعاون العلمي والتكنولوجي وتبادل الخبرات بين البلدين خلال الفترة القادمة.









وتحدث الوزير عن استراتيجية التعليم العالي المصرية والاهتمام الذي توليه الدولة لملف التعليم العالي وذلك من خلال التوسع في انشاء العديد من الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، لاسيما إنشاء جامعات العلمين والجلالة والمنصورة الجديدة ، كما لفت الوزير إلى التنوع في التخصصات بتلك الجامعات والتي تواكب التطور التكنولوجي العالمي وتلبية احتياجات سوق العمل.









وفي سياق أخر انطلق الفوج التاسع من شباب جامعة المنصورة؛ لزيارة مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع، وذلك في إطار مبادرة "كل يوم جديد" التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ لتعريف شباب الجامعات المصرية بالمشروعات القومية الكبرى بالبلاد.





وفي هذا الإطار، أكد د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن هذه الزيارات تتم يومي (الأحد والأربعاء) من كل أسبوع على مدار ثلاثة أشهر متتالية اعتبارًا من بداية العام الدراسي الحالي، مشيرًا إلى أن هذه الزيارات لها مردود إيجابى هام في توعية جيل كامل من الشباب بإمكانيات مؤسسات الدولة المختلفة، والدور الذي تقوم به للمساهمة في النهوض بالمجتمع.









وشهدت جامعة عين شمس اليوم الخميس افتتاح “مركز التميز في الطاقة” بكلية الهندسة بالجامعة، بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، بهدف تعزيز البحوث التطبيقية والمنح الدراسية والابتكار في مجال الطاقة.



