أخبار الفن| هنا الزاهد تروي تفاصيل نقلها إلى المستشفى .. بناء مسجد باسم هيثم أحمد زكي

نشر "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير الآتي.
أحمد فهمي جري بيا فـي الشارع.. هنا الزاهد تروي تفاصيل مرضها في شهر العسل..فيديو
حلت الفنانة هنا الزاهد، ضيفة برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على شاشة قناة الـ سي بي سي، وتحدثت عن تفاصيل أزمتها الصحية الأخيرة في شهر العسل.
بعد فضيحتها الأخيرة .. جوهرة: أنا صاروخ وبحب الرجالة.. فيديو
حلت الراقصة جوهرة ضيفة برنامج "الأجرة ورا" مع أدهم غنيم، وتدور فكرة البرنامج حول استضافة نجم داخل سيارة، ويدور حوار بينهما في الطريق.
واجهت السرطان وصُدمت بمقتل شقيقها.. في عيد ميلادها تعرف على مآسي شريهان
يحل اليوم الجمعة 6 ديسمبر، عيد ميلاد الفنانة شريهان الـ55، إذ ولدت في مثل هذا اليوم عام 1964، وتندرج من عائلة فنية، فشقيقها عازف الجيتار عمر خورشيد.
هنا الزاهد: يوم الفرح أحمد فهمي قالي أنا عايز أنام مش قادر.. فيديو
حلت الفنانة هنا الزاهد ضيفة برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على شاشة قناة الـ سي بي سي، وتحدثت عن حفل زفافها من أحمد فهمي.
في ذكرى وفاة زوجته.. محمد صبحي: لن أنساكي حتى يشاء الله أن يجمعنا
تحل اليوم الذكرى الثالثة لوفاة زوجة الفنان محمد صبحي، بعد معاناتها وصراعها مع مرض السرطان.
راقصة بالية.. ميرهان حسين تستعرض رشاقتها | صور
نشرت الفنانة ميرهان حسين، مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام.
أحمد فهمي جري بيا فـي الشارع.. هنا الزاهد تروي تفاصيل مرضها في شهر العسل..فيديو
حلت الفنانة هنا الزاهد، ضيفة برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على شاشة قناة الـ سي بي سي، وتحدثت عن تفاصيل أزمتها الصحية الأخيرة في شهر العسل.
بعد فضيحتها الأخيرة .. جوهرة: أنا صاروخ وبحب الرجالة.. فيديو
حلت الراقصة جوهرة ضيفة برنامج "الأجرة ورا" مع أدهم غنيم، وتدور فكرة البرنامج حول استضافة نجم داخل سيارة، ويدور حوار بينهما في الطريق.
واجهت السرطان وصُدمت بمقتل شقيقها.. في عيد ميلادها تعرف على مآسي شريهان
يحل اليوم الجمعة 6 ديسمبر، عيد ميلاد الفنانة شريهان الـ55، إذ ولدت في مثل هذا اليوم عام 1964، وتندرج من عائلة فنية، فشقيقها عازف الجيتار عمر خورشيد.
هنا الزاهد: يوم الفرح أحمد فهمي قالي أنا عايز أنام مش قادر.. فيديو
حلت الفنانة هنا الزاهد ضيفة برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على شاشة قناة الـ سي بي سي، وتحدثت عن حفل زفافها من أحمد فهمي.
في ذكرى وفاة زوجته.. محمد صبحي: لن أنساكي حتى يشاء الله أن يجمعنا
تحل اليوم الذكرى الثالثة لوفاة زوجة الفنان محمد صبحي، بعد معاناتها وصراعها مع مرض السرطان.
راقصة بالية.. ميرهان حسين تستعرض رشاقتها | صور
نشرت الفنانة ميرهان حسين، مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام.