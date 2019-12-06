أخبار الفن| هنا الزاهد تروي تفاصيل نقلها إلى المستشفى .. بناء مسجد باسم هيثم أحمد زكي

نشر "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير الآتي.حلت الفنانة هنا الزاهد، ضيفة برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على شاشة قناة الـ سي بي سي، وتحدثت عن تفاصيل أزمتها الصحية الأخيرة في شهر العسل.حلت الراقصة جوهرة ضيفة برنامج "الأجرة ورا" مع أدهم غنيم، وتدور فكرة البرنامج حول استضافة نجم داخل سيارة، ويدور حوار بينهما في الطريق.يحل اليوم الجمعة 6 ديسمبر، عيد ميلاد الفنانة شريهان الـ55، إذ ولدت في مثل هذا اليوم عام 1964، وتندرج من عائلة فنية، فشقيقها عازف الجيتار عمر خورشيد.حلت الفنانة هنا الزاهد ضيفة برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على شاشة قناة الـ سي بي سي، وتحدثت عن حفل زفافها من أحمد فهمي.تحل اليوم الذكرى الثالثة لوفاة زوجة الفنان محمد صبحي، بعد معاناتها وصراعها مع مرض السرطان.نشرت الفنانة ميرهان حسين، مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام.