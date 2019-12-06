شوط أول سلبي بين سموحة والعبور في كأس مصر

انتهت أحداث الشوط الاول بين فريق كرة القدم الأول بنادي سموحة ومنافسه العبور بالتعادل السلبي في المباراة المقامة حاليا علي استاد الإسكندرية ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.



ولعب فريق العبور علي تضييق المساحات والكرات الطويلة أمام مهاجمي سموحة الذي يعاني من مشكلة فنية وتكتيكية لعدم فهمهمة خطة اللعب 3-4-3 .



والكرة الوحيدة الخطيرة كانت من مهاجمي سموحة في الدقيقة 30 من عمر اللقاء ونجح حارس العبور في إنقاذ مرماه.



وشهدت بطولة كأس مصر مفاجأة وحيدة بتأهل فريق أبوقير للأسمدة أحد أندية دوري القسم الثاني بعد الفوز علي الانتاج الحربي بضربات الترجيح عقب انتهاء الوقت الاصلي بالتعادل .