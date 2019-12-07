تحركات برلمانية لحظر استيراد حبوب الغلة القاتلة من الخارج.. زراعة النواب: أصبحت أخطر من السرطان القاتل.. والصحة تطالب بإطلاق حملات توعية للمواطنين

المشدد 10 سنوات.. زراعة النواب تحظر أصحاب المحلات من تداول الحبة القاتلة

بعد انتشار ظاهرة الانتحار.. تحرك عاجل من البرلمان لحظر استيراد حبوب الغلة

تسبب الموت السريع.. مقترح برلماني لـ منع بيع الحبة القاتلة فى الصيدليات





تزايدت خلال الآونة الأخيرة في عدد كبير من المحافظات نسبة إقدام الشباب من الجنسين الذكور والإناث علي التخلص من حياتهم بما يُعرف بقرص حفظ الغلة أو الحبة القاتلة ومن ضمن هذه المحافظات، محافظة كفر الشيخ، حيث أنهم قاموا بأستخدام لمرورهم بضائقة نفسية أو مشاكل أسرية تدفعهم إلى ذلك، واللافت للنظر أن معظم هؤلاء من فئة الشباب من بين 21 و40 عامًا.





ويرصد موقع "صدى البلد" بعض هذه الحالات خلال شهر واحد فقط، فقد شهد مستشفى العبور للتأمين الصحي بكفر الشيخ، في ساعة متأخرة من مساء الأمس، واقعة مؤسفة، حيث أقدمت ممرضة على التخلص من حياتها لمرورها بضائقة نفسية، بأن تناولت قرصًا من حبوب حفظ الغلال، لتسقط على الأرض فاقدة للوعي، وفي حالة إعياء شديدة، ولفظت أنفاسها الأخيرة في المستشفى.





وفي 10 نوفمبر الماضي، أقدمت ربة منزل تبلغ من العمر 35 عامًا، ومقيمة بإحدى قرى مركز سيدي سالم بكفر الشيخ، على التخلص من حياتها بتناولها مادة سامة، وتوفيت عقب وصولها إلى المستشفى، وصرحت النيابة بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.





وفي مطلع شهر نوفمبر الماضي أيضًا، أنهى بائع متجول يبلغ من العمر نحو 23 عامًا، مقيم بمدينة كفر الشيخ، حياته، إثر نشوب مشادة كلامية مع والده، وذلك بأن تناول قرص مخصص لحفظ الغلال، ونُقل إلى المستشفى في حالة إعياء شديدة، ولفظ أنفاسه الأخيرة به.





وفي الجمعة الماضية، دفعت أزمة نفسية مر بها أحد الشباب يبلغ من العمر نحو 21 عامًا، إلى إقدامه على تناول الحبة القاتلة ليُنهى حياته، بعد أن نُقل إلى مستشفى كفر الشيخ العام مصابًا بتسمم إثر تناوله حبة حفظ الغلال القاتلة، ولفظ أنفاسه الأخيرة بالمستشفى.





وفي المقابل، أعلن محمد تمراز عضو لجنة الشئون الزراعية بمجلس النواب، عن دائرة البحيرة، تقدمه بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، لوقف استيراد "حبوب الغلة القاتلة"، وإيجاد بديل آخر لا يشكل خطورة على صحة المواطن.





وقال "تمراز" في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن محافظة البحيرة شهدت وقوع حالات انتحار عديدة خلال الفترة الماضية عن طريق تناول حبة الغلة القاتلة التي تستخدم في التصدي لتسوس القمح، لافتًا إلى انها بعد ماكانت تستخدم للحفاظ على النباتات أصبحت أخطر من السرطان القاتل.





وأشار عضو لجنة الشئون الزراعية بالبرلمان إلى أن ضرورة أن تقوم الدولة بحظر استيراد هذه الحبوب القاتلة نهائيًا، وايجاد بديل آخر لا يشكل خطورة على المواطن، مشيرًا إلى أن هذه الحبة تقوم بقتل الإنسان بعد تناولها بنصف ساعة فقط ولا يوجد لها علاج للتصدي لها.





ومن جانبه، طالب محمود شعلان عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، الحكومة بجمع جميع الحبوب الغلال التي تستخدم في القضاء على السوس الموجود بالقمح، بالاسواق وابادتها نهائيا بعد أن انتشرت الآونة الأخيرة حالات انتحارية عن طريق تناول هذه الحبة القاتلة.





وحذر "شعلان " في تصريحات لـ"صدى البلد"، أصحاب المحلات والصيدليات وغيرها من بيع وتداول هذه الحبة للمواطنين، مطالبًا بضرورة توقيع عقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات لكل من يقوم بتداولها .





وأشار عضو لجنة الزراعة والري بالبرلمان إلى أن هذه الحبة تعتبر من أخطر الحبوب السامة من الدرجة الأولى، مؤكدًا على ضرورة حظر استيراد هذه الحبوب نهائيًا من الخارج وتفعيل الدور الرقابي لدي جميع الجهات الرقابية للتصدي لتداولها.





كما أعلنت إليزابيث شاكر عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، عن تقديمها مقترح برغبة الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان لمنع توزيع وبيع "حبة الغلة" نهائيًا من الصيدليات.





وقالت "شاكر" في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن ابرز الاماكن التي تتضمن وقوع حالات انتحار عن طريق "حبة الغلة" هي المناطق الريفية التي تحتوي على نسبة كبيرة من الأراضي الزراعية، مشيرة إلى أن من أهم الأسباب التي تدفع المنتحر لشراء الحبة، كونها رخيصة وتؤدي إلى الوفاء سريعًا.





وأكدت عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، أن حبة الغلة هذه تعتبر بمثابة وسيلة سريعة للوفاء ولا يوجد لها علاج ينقذ المريض حتى في حالة توجهه للمستشفى فور تناولها.





وأوضحت النائبة أن الضغوط العاطفية والاقتصادية هي التي تدفع عدد كبير من الضحايا لتناول الحبة، مؤكدة على ضرورة عدم بيع هذه الحبات داخل الصيدليات واتجاه بيعها في الأماكن المخصصة مثل وزارة الزراعة.





وناشدت النائبة الآباء والأمهات تخفيف الأعباء على أولادهم ومعاملتهم بشكل مناسبة يجعلهم يتخلصون من هذه الأفكار القاتلة.



