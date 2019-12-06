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فن

رأي الشباب في قرار منع حمو بيكا من الغناء | فيديو

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 07:17 م
صدى البلد
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محمد هاني - تصوير : صلاح مهدي
تقدمت نقابة المهن الموسيقية بأسيوط برئاسة الفنان ماهر العراقي، ببلاغ ضد مغني المهرجانات، حمو بيكا والصادر ضده قرار من النقابة ونقيبها الفنان الكبير هاني شاكر بمنعه من الغناء لعدم وجود ترخيص.

تلقت شرطة النجدة بلاغا من يسري عثمان المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية ، بأسيوط ضد إحدى القاعات بشارع أمام جامعة الأزهر على ترعة الإبراهيمية وحمو بيكا لتنظيمهم حفلا للمطرب الممنوع من الغناء بقرار من النقيب الفنان هاني شاكر لعدم وجود ترخيص غناء وقيامه بالتجمهر ضد النقابة.

على الفور توجه العميد محمد البحراوي رئيس قسم المصنفات وضباط مباحث قسم ثان والرائد على جلال معاون مباحث ثان وتم منعه من الغناء.

كاميرا صدى البلد استطلعت اراء الشباب حول هذا القرار و هل يؤيدون استمراره ام لا.

قال أحمد حسام إنه مع القرار و انه يحزن عندما يجد أنه أفنى حياته في التعليم و لا يستطيع الزواج او شراء سيارة و شخص مثل حمو بيكا لا يقدم غناء هادفا يملك سيارات تتجاوز الــ 4 ملايين جنيه.

بينما قال اسماعيل مصطفى إنه ضد القرار و ان الفن و الموسيقي اذواق و ان كل شخص من حقه أن يغني ما يحلو له و انه طالما لديه جمهور فما المانع.

بينما اتفق عاطف علي مع القرار و قال انه يتمنى أن يستمر منعه للأبد لانه يقول كلمات في أغانيه يخجل أن يقولها مع أصدقائه علي القهوة.
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