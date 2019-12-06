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أخبار العالم

السعودية تستعد لإعلان ميزانية 2020 | تفاصيل

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 06:51 م
السعودية تستعد لإعلان
السعودية تستعد لإعلان ميزانية 2020
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سعيد العربي
تستعد المملكة العربية السعودية للإعلان عن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2020 الاثنين المقبل والتي تسعى من خلالها لاستمرار العمل لتعزيز كفاءة الإنفاق دون الإخلال بمسار تنفيذ الخطط الهادفة للتنويع والتحول الاقتصادي.

وتواصل المملكة العمل على رفع كفاءة إدارة المالية العامة، بما يحافظ على الاستدامة المالية وتحقيق أعلى عائد من الإنفاق، وفي الوقت نفسه مراعاة التأثيرات المحتملة للتطورات المحلية والدولية أثناء تنفيذ الميزانية.

وكان وزير المالية محمد الجدعان قال في تصريحات صحفية سابقة إن “ميزانية 2020 مستمرة بتنفيذ البرامج والمبادرات لتمكين دور القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي، والمساهم الأكبر في خلق فرص عمل للمواطنين”.

وأشار “الجدعان” إلى أنه في هذا الصدد، بلغ عدد مبادرات تحفيز القطاع الخاص المقدمة حاليا 22 مبادرة، من خلال تقديم الدعم النقدي والالتزامات والضمانات المالية للتمويل، وذلك عن طريق الجهات الحكومية المنفذة لها مثل وزارة المالية، ووزارة الإسكان، والهيئة العامة للاستثمار وغيرها.

وأكد الجدعان أن انضمام السوق السعودية لعدة مؤشرات عالمية للأسواق الناشئة يعكس نجاح هذه الجهود، متوقعا جني المزيد من الفوائد الاقتصادية والمالية العديدة، وعلى رأسها زيادة كفاءة وعمق السوق المالية، وزيادة دور الاستثمار المؤسسي، وأيضا تحسن سيولة السوق من خلال تدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
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