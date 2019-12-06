جواز بطعم الأورجانيك | أحمد عصمت وإليسا الألمانية قصة حب تنتهي بالزفاف وسط الطبيعة بـ نويبع

بين البحر والجبل وسط الطبيعة الخلابة بنويبع، في قلب مزرعة أورجانيك 100% قرر العروسان أحمد عصمت وإليسا الألمانية أن يكون زفافهما وسط الطبيعة في مجتمع مزرعة حبيبة للزراعة العضوية.



لم يكن اختيار عصمت وإليسا لهذا المكان من فراغ، فقد شهد ميلاد قصة حبهما.



كان الزفاف السعيد في أحضان الطبيعة والبوفيه كان من منتجات مزرعة طبيعية كما حضر الضيوف من القاهرة في رحلة للاحتفال بذلك الزفاف غير التقليدي.



وأعرب العروسان عن سعادتهما بذلك الزفاف غير التقليدي وأنهما سوف يقومان كل يوم من شهر العسل بجمع الخضراوات والفاكهة من إحدى المزارع الطبيعية وإعداد كل الوجبات بشكل طازج وقضاء شهر عسل ما بين الرياضة على شاطئ البحر والغذاء الصحي.



ومن جانبه أكد ماجد السعيد رائد الزراعة الطبيعية بنويبع أن مجتمع الزراعة الطبيعية والعضوية الذي شجع بدو نويبع على الزراعة أصبح يجذب كثيرا من المصريين والسياح المحبين للطبيعة، مشيرا إلى أن الجميع يجتمع علي حب الطبيعة والغذاء الصحي الأورجانيك.



وأضاف السعيد أنه بدأ في العمل علي عودة زراعة الورود الطبيعية في نويبع حيث أنها تزدهر في نويبع لتوفر الطقس المناسب لها.

