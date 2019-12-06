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أخبار العالم

3 قتلى حصيلة أولية لحادث إطلاق النار داخل قاعدة عسكرية أمريكية بفلوريدا

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 04:59 م
قاعدة بنساكولا البحرية
قاعدة بنساكولا البحرية الجوية
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أحمد محرم
أعلنت البحرية الأمريكية أن 3 أشخاص قُتلوا وأصيب 11 آخرون على الأقل إثر فتح مسلح النار داخل داخل قاعدة بنساكولا البحرية الجوية في ولاية فلوريدا الأمريكية، حيث قُتل منفذ الهجوم وشخصان آخران.

وذكرت صحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية أن مسئولين بالبحرية الأمريكية ووكالات إنفاذ القانون يجرون تحريات حول الواقعة، وأن أبواب القاعدة أُغلقت، ونصحت السلطات المارة بتجنب المرور بالقرب منها.

وتابعت الصحيفة أن ثلاثة مروحيات طبية في هبطت في القاعدة لإخلاء المصابين.

يأتي ذلك بعد أقل من 48 ساعة على حادث إطلاق نار مشابه داخل قاعدة بيرل هاربر العسكرية الأمريكية، حيث قُتل 3 أشخاص بينهم منفذ الهجوم.

وقالت قاعدة بيرل هاربر إن منفذ الهجوم "عضو في البحرية الأمريكية"، وأضافت أنه "أقدم على فتح النار وإصابة ثلاثة موظفين مدنيين من وزارة الدفاع، قبل أن يقتل نفسه".

وتشهد الولايات المتحدة بانتظام عمليات إطلاق نار في بلد ينص دستوره على "حق الشعب" في حيازة أسلحة نارية وحيث خلفت عمليات إطلاق النار نحو 40 ألف قتيل (ضمنهم حالات انتحار) منذ 2017.
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