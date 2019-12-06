خد الفلوس وخلع | موظف كهرباء يستعين بصديقه لتحصيل الفواتير ببنى سويف

كشفت مباحث مديرية أمن بني سويف لغز سرقة مبالغ مالية قدرت بـ69 ألف جنيه، وفواتير تحصيل الكهرباء من عاطل بمركز ببا جنوب بني سويف.



تبين أن العاطل يحصل فواتير الكهرباء لصالح محصل بالكهرباء مقابل مبلغ مالي شهري 3500 جنيه، وأنه خادع محصل الكهرباء، وادعى سرقته بالطريق الزراعي بني سويف- ببا، وسرقة مبالغ مالية قدرت بـ 62 ألف جنيها ودفترين لتحصيل الفواتير.



تلقي اللواء زكريا صالح، مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة بني سويف يفيد بتلقيه بلاغا من مصطفى. م. ك، 29 عاما، مقيم ببندر ببا، بأنه أثناء سيره بالدراجة البخارية الخاصة به رقم 133012 بنى سويف، بالطريق الزراعى بنى سويف ببا، وأمام عزبة الدرملي، فوجئ بسيارة زرقاء اللون تنحرف تجاهه فاختل توازنه وانقلب على جانب الطريق، وترجل تجاهه شخصان مجهولان من السيارة وقاما بالاستيلاء منه على حقيبة كانت بحوزته، بداخلها مبلغ مالي قدره ما بين 50 إلى 60 ألف جنيه تقريبًا، قيمة تحصيل فواتير الكهرباء من المشتركين، وبعض فواتير الكهرباء غير المحصلة.



وتبين من التحريات الأولية قيام المبلغ بتحصيل قيمة تلك الفواتير لصالح محصل بالكهرباء يدعى «ناصر. ع. ص» 44 عاما، محصل بشركة مصر الوسطى للكهرباء ببني سويف، مقيم ببندر بني سويف، بالاتفاق مع العاطل نظير مبلغ مالي قدره 3500 جنيه شهريًا يتقاضاه من المحصل الأصلي بالشركة .



كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وضبط مرتكبيها، وتحرر المحضر رقم 6396 جنح مركز بني سويف، ووجه مدير أمن بني سويف بوضع خطة بحث بإشراف العميد طارق عيسى، رئيس مباحث المديرية، وقيادة وكيل المباحث بالتنسيق مع مفتش مباحث كهرباء شمال الصعيد، شارك فيها ضباط إدارة البحث الجنائي ووحدة مباحث مركز شرطة بني سويف.



وأسفرت التحريات التي أجراها المقدم أحمد عبدالعظيم، رئيس مباحث مركز شرطة بني سويف، إلى عدم صحة البلاغ وأقوال المبلغ وأنه ذاته وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع «سعد. ح. ع» وشهرته عبدالرحمن، 17عاما، نجار مسلح، مقيم بندر ببا، وذلك لمرور المتهم الأول بضائقة مالية واستدانته لبعض المبالغ المالية من أحد الأشخاص بمدينة ببا، وأنه أقدم على ذلك لسداد تلك الديون واتفق مع المتهم الثاني باختلاق الواقعة، واتصل به هاتفيًا وتقابلا بمكان البلاغ وسلمه الحقيبة بمحتوياتها لإخفائها بمعرفته نظير مبلغ مالي متفق عليه فيما بينهما، وإيهام الشرطة بسرقته.



كما تبين من التحريات أنه عقب تقنين الإجراءات القانونية، تم ضبط المتهم الثاني وبمواجهته أقر بما أسفرت عنه جهود فريق البحث، وارتكابه الواقعة بالاشتراك مع المتهم الأول، وأرشد عن الحقيبة وتم ضبطها وبداخلها مبلغ مالي قدره 69 ألفا و250 جنيه عملات ورقية مختلفة، و 2 دفتر فواتير تحصيل رسوم الكهرباء يحوي الأول علي 41 فاتورة، والثاني 62 فاتورة، ودفتر طلب حضور لشركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء ممهور على بعض أوراقه بخاتم قطاع كهرباء بني سويف، «إيرادات بني سويف جنوب» وهاتف محمول ماركة هواوي خاص بزوجة المتهم الأول والمستخدم للتواصل بين المتهمين.



تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 24 أحوال مركز بني سويف، وتولت النيابة العامة التحقيق.

