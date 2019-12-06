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أخبار العالم

رئيس أركان الجيش الجزائري: 12 ديسمبر سيكون عرسا انتخابيا

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 05:01 م
رئيس اركان الجيش
رئيس اركان الجيش الجزائري
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رحيم يسري
أكّد نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، ضرورة مواصلة بذل المزيد من الجهود من أجل بناء جيش قوي و عصري ومتطور عماده العنصر البشري، الكفء والمتخصص.


أثنى رئيس أركان الجيش، على المجهودات المضنية والحثيثة والمتواصلة، التي يبذلها الجميع، كل في مجال عمله وحدود صلاحياته، وفقا لصحيفة "النهار" الجزائرية.

وقال صالح إن الجيش بلغ الأشواط التطويرية في شتى المجالات مبلغ التقدير والاعتزاز.

وأضاف في كلمته “لا يخفى عليكم أنه قد تم توفير كافة عوامل النجاح المطلوبة، وتمت تهيئة كل سبل التطور المهني المحترف من تجهيز،وتكوين وتحضير،وتحسيس”.

وتابع "الجزائر تستحق من كافة أبنائها في كافة مواقعهم بأن يكونوا حصنها المنيع".

وأردف "لاسيما ونحن مقبلون على استحقاق مفصلي وهام وهو الانتخابات الرئاسية لـ 12 ديسمبر الجاري"، واختتم قائلا إنها "ستكون إن شاء الله تعالى عرسا انتخابيا تتجسد فيه الإرادة الشعبية ومنطلقا جديدا للجزائر على سكة البناء والتشييد".
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