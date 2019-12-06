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رياضة

سموحة يفوز على عبور القليوبية بهدف ويصعد لدور الـ ١٦ بكأس مصر

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 05:37 م
سموحة
سموحة
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عبدالله هشام
حقق فريق كرة القدم الأول بنادي سموحة، الفوز علي منافسه العبور بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت علي استاد الإسكندرية ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق اللاعب حسام حسن في الدقيقة 63 من عمر اللقاء.

جاءت المباراة حماسية فى شوطها الأول وانحصر اللعب فى منتصف الملعب معظم فترات الشوط ولاحت لسموحة فرصتين محققتين للتهديف داخل منطقة الجزاء الأولى لحسام حسن والأخرى لأي مومو بينما لاحت فرصة واحدة فرصة واحدة للفريق الضيف عن طريق أحمد فتحى.

وفي الشوط الثاني تغيرت الأمور وكثف سموحة من هجماته على مرمى العبور الذي لجأ للدفاع وأسفر ضغط سموحة عن هدف لحسام حسن فى الدقيقة 63 وكاد أحمد أبو الفتوح أن يضيف الهدف الثاني فى الدقيقة ٨٧ من تسديدة قوية أخرجها حارس العبور بصعوبة لتنتهي المباراة سموحة وصعوده إلى دور الستة عشر.

وشهدت بطولة كأس مصر مفاجأة وحيدة بتأهل فريق أبوقير للأسمدة أحد أندية دوري القسم الثاني بعد الفوز علي الانتاج الحربي بضربات الترجيح عقب انتهاء الوقت الاصلي بالتعادل .
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