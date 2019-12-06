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برلمان

مستقبل وطن ينظم ندوة عن لا للعنف ضد المرأة في البحر الأحمر

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 05:39 م
صدى البلد
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ماجدة بدوي و عبد الرحمن سرحان
نظم حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، في محافظة البحر الأحمر، ندوة بعنوان "لا للعنف ضد المرأة " بمدينة مرسي علم جنوب المحافظة بالتعاون مع الإدارة الصحية بالمدينة بمقر مكتبه مصر العامة وذلك في إطار اهتمام الحزب بالقضايا العامة لجميع طوائف المجتمع للعمل على عمل توعية حقيقية لهم في مختلف المجالات والموضوعات، وتقديرا من الأمانة لدور المرأة الفعال والمؤثر باعتبارها نصف المجتمع إن لم تكن المجتمع كله.

قال رمضان الميثاق أمين الحزب بالمدينة إن الندوة تناولت أهم التحديات التي تهم المرأة وأهم القوانين التى صدرت مؤخرًا للحفاظ على حقوق المرأة في المجتمع مؤكدا أن المرأة لها وضع خاص ودور بارز وأن هناك الكثير من النماذج التى أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أن المرأة شريك أساسي فى التنمية المستدامة في المجتمع.

اختتمت الندوة بعرض الأسئلة الحوارية التي تهم المرأة خاصة في مجال الأحوال الشخصية وأهم العقوبات عند تعرض الفتاة أو المرأة للعنف.
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